Crónica de una dimisión forzada: el director del Inaem, obligado a renunciar del cargo por acosar a su exnovia

La denuncia por un presunto caso de violencia machista que afectaba directamente al director del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), Raúl Camarón, ha acabado en su destitución fulminante en cuestión de horas.

Las que ha tardado en recibir la orden de Marta Gastón, la consejera del Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, del que depende esta entidad pública, para regresar "en el primer AVE" desde Madrid, donde se encontraba en unas jornadas del ministerio.

Llegar a Zaragoza, mantener una reunión de apenas una hora de duración y anunciar oficialmente en un escueto comunicado su «dimisión» del cargo. Los motivos de su renuncia eran obvios. Que el Gobierno le habría cesado en caso de negarse, también.

El comunicado

"El actual director gerente del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), Raúl Camarón, ha presentado la dimisión de su cargo en la reunión presencial que ha mantenido con la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, en Zaragoza". Así anunciaba pasadas las 15.30 horas el Gobierno de Aragón la marcha de un cargo de confianza en el organigrama del Ejecutivo que , el pasado martes, tal y como ha avanzado EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, Prensa Ibérica, fue detenido por una denuncia de su expareja sentimental que le acusaba de «acoso constante» desde hace seis meses por teléfono, por el correo electrónico y en redes sociales.

El Ejecutivo aragonés ha forzado así su salida pero después de hacer constar que la titular del departamento "no tenía ningún conocimiento previo acerca del suceso".

Ya por la mañana, durante la celebración del pleno en las Cortes de Aragón, las palabras de la propia Gastón hacían prever que sería destituido del cargo. Hacía declaraciones para admitir que se había enterado por la noticia publicada por este diario de lo ocurrido, que fue detenido el pasado martes por la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón por una denuncia sobre un presunto delito de violencia machista contra su expareja. Como ella misma reconocía, tenía un «grado de conocimiento nulo» sobre estos hechos.

Marta Gastón: "Mi grado de conocimiento era nulo. Le he pedido que coja el primer AVE de Madrid a Zaragoza"

Pero Gastón evitaba la palabra cese a toda costa. A la espera de mantener una reunión presencial con Camarón para "comunicarle algo" que "obviamente" se hará público y que «a la vista de los hechos y el nulo conocimiento quiero trasladarle". "Por elegancia", agregó la consejera en los pasillos de las Cortes. Prefería no hacerlo por teléfono, ni a través de los medios.

Para poderse ver las caras, Gastón le había exigido ya que volviera cuanto antes de Madrid, donde se encontraba participando en unas jornadas ministeriales sobre "buenas prácticas en políticas activas de empleo". "Estoy esperando que vuelva a Zaragoza", explicó, visiblemente molesta por la situación generada en torno a su departamento por un cargo que, no hay que olvidar, era de un puesto de confianza. Pero, aunque no quiso avanzar si lo pensaba apartar de la dirección del Inaem por "no alterar el orden de los factores", la decisión "está bastante clara", zanjó.

"Por elegancia, al menos por mi parte, le trasladaré en esa reunión lo que tengo que decirle"

La dimisión de Camarón se oficializó solo cuatro horas después de estas palabras, ya que quedó registrada en el Gobierno de Aragón después de mantener la citada reunión con la consejera, que se prolongó durante más de una hora. De hecho, el ya exgerente llegó de Madrid pasadas las 13.00 horas y el encuentro concluyó hacia las tres de la tarde.

Gastón toma el mando en el Inaem

Mientras, nada se sabe aún sobre su relevo, que se producirá «lo antes posible», según apuntaron fuentes del Gobierno de Aragón, ya que el director gerente del Inaem es quien asume la toma de decisiones específicas relativas a las políticas y convocatorias de empleo, además de mantener una fluida interlocución con la consejera. Por ahora, se desconoce quién sucederá a Camarón pero desde el departamento ya se trabaja en la búsqueda de una persona de confianza de Gastón y que además conozca en profundidad la entidad pública. Hasta entonces, será la propia consejera la que asumirá esas responsabilidades. El nombramiento del nuevo responsable del Inaem, en cualquier caso, tendrá que pasar por el Consejo de Gobierno, que podrá ser ordinario o extraordinario. En el primer caso habría que esperar hasta dentro de dos semanas.



Al menos daba respuesta a la polvareda política levantada a raíz de la publicación en este diario de la detención de Camarón, que según ha podido saber este diario, había acudido a trabajar con normalidad el día posterior a su detención, igual que había hecho el pasado martes, antes de acudir voluntariamente a la comisaría del Actur (no fue detenido en su despacho ni en las instalaciones del Inaem).

PP, Podemos e IU pidieron al Gobierno el cese inmediato de Raúl Camarón por su "falta de ejemplaridad"

En la función pública hay que ser ejemplares y las acciones de violencia machista son inadmisibles. El actual director del INAEM no puede ostentar el cargo ni un minuto más. pic.twitter.com/iuwdHysTJ7 — Podemos Aragón (@PodemosAragon) 19 de mayo de 2022

🔴 Exigimos al cuatripartito aragonés la destitución del director del INAEM.

Cualquier persona que ostente un cargo público debe ser ejemplar. pic.twitter.com/0VgRekgLwa — IU Aragón🔻 (@iu_aragon) 19 de mayo de 2022

Las reacciones de las distintas fuerzas políticas no se hicieron esperar. El PP emitía un comunicado exigiendo el "cese inmediato" de Camarón, igual que, a través de las redes sociales, tanto Podemos -socio del cuatripartito- e IU, o sus portavoces parlamentarios, Nacho Escartín y Álvaro Sanz, respectivamente. Apelando a la exigible ejemplaridad de todo cargo público.