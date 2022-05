Confirmado un nuevo intento de estafa en Castellón, esta vez los timadores han puesto el ojo en la hostelería.

Su 'modus operandi' está muy trabajado, atacan con amenazas de cortar la luz por presuntos impagos aprovechando la situación de desesperación que supone para bares y restaurantes estar un fin de semana sin luz. Hacen llamadas directas a los propietarios detallando datos y cifras muy concretas que provocan que estos lleguen a dudar de la veracidad del problema.

Además, detrás del teléfono atiende y exige un pago inmediato una voz femenina con un castellano perfecto que se hace pasar por trabajadora de Endesa.

Alerta por una denuncia en Castelló

Este jueves, el Bar Amo de Castelló ha sido víctima de este intento de estafa. Su propietaria se ha puesto en contacto con este periódico para denunciar el suceso y de este modo avisar a todos aquellos locales de hostelería de la provincia que puedan haber vivido situaciones similares.

"Conocían todos mis datos, me llamaron al teléfono, me dijeron el nombre completo y me pedían una cantidad de 817,70 euros, que es justo el importe exacto de mi última tarifa de la luz, es algo increíble porque solo recibo las facturas al email", explica indignada la dueña del local.

Asegura también que la mujer que había detrás del teléfono tenía buenas dotes de persuasión, y que además presionaba con solucionar el problema rápido y achacaba a un fallo técnico entre la compañía y el banco que se tenía que resolver mediante una transferencia y de forma inmediata para no estar 72 horas sin electricidad.

El exceso de presión fue la clave, ya que provocó que la hostelera se agobiara por el problema que se le presentaba de cara al fin de semana y decidió colgar. Rápidamente volvió a recibir otra llamada con más indicaciones de como realizar el pago para solventar todo el problema y con más insistencia.

Fue entonces cuando le propuso a su interlocutora hacer una llamada a la centralita de Endesa para tratar de contactar con otra operadora. La reacción de la estafadora fue determinante, pues le afirmó que: "si cuelga sin hacer la transferencia ya será demasiado tarde para salvar el fin de semana, ya que esta es una llamada de emergencia y es la última opción para realizar el pago".

Tras tal situación de estrés decidió colgar, y al ponerse en contacto con Endesa pudo comprobar que se trataba de un intento de estafa, algo que también le confirmó posteriormente la Policía.

Reacciones de Endesa

No es la primera vez que la compañía eléctrica ve suplantada su identidad por estafadores, de hecho hace poco ha emitido un comunicado en el que se ha "desmarcado" de la “estafa” que están sufriendo algunos hosteleros y ha pedido a los afectados que denuncien los hechos a la Policía para poder investigarlos y ha señalado que “jamás se procede a cortar la luz mediante llamada telefónica”, sino por escrito.

“El departamento comercial de Endesa ha recibido estos días varias llamadas de empresarios propietarios de negocios de la hostelería preocupados por las amenazas que están recibiendo vía telefónica en nombre de Endesa”, ha detallado la compañía.

La eléctrica ha pedido a los empresarios que “extremen las precauciones” y les ha asegurado que tienen a su disposición a los gestores de la empresa eléctrica “para aclarar cualquier actuación que les resulte sospechosa”.