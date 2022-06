David Blanco, asesino condenado por el crimen machista de la castellonense Isabel Rovira en el año 2001, volvió a sentarse ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Castellón para hacer frente a una petición de cuatro años de cárcel por la presunta agresión a dos hijas de la que fuera su pareja.

La principal víctima del episodio de violencia doméstica, que cuando sucedieron los hechos en el 2017 tenía 15 años, declaró tras un parabán. Dijo que siempre había tenido una buena relación con el novio de su madre y que ese día, un sábado de Magdalena, «me cogió por el cuello, sin dejarme respirar, y también del pelo». «Creo que su intención iba más allá», dijo ayer la joven, quien reconoció que no recordaba todo lo ocurrido ese día y que solo tenía «fogonazos» de lo que pasó. La chica recordó que no sabe cómo logró zafarse y salir de la casa, mientras una vecina llamaba a la policía.

Un testigo

El hermano pequeño de la víctima corroboró su relato. «Yo estaba en el comedor jugando y escuché gritos. Vi a David, estampando a mi hermana contra la pared y me quedé en shock», aseguró el testigo, quien dijo haber visto cómo el adulto «la cogía por el cuello y la estaba ahogando».

Por su parte, la madre de los entonces menores y expareja del acusado dijo no entender por qué se produjo dicho episodio violento. «La relación entre mis hijos y él era muy buena. Nunca entendí lo que pasó y, de hecho, cuando él volvió a prisión yo fui a visitarlo para ver si me daba alguna explicación de lo ocurrido», aseveró.

La declaración del acusado

Por su parte, el procesado se escudó en que el día de los hechos había consumido alcohol y cocaína y dijo no recordar los hechos. El adulto dijo que habían sido los hijos de su expareja quienes le increparon al entrar él en el domicilio. «Me pidieron dinero, me llamaron borracho y drogado y me preguntaron dónde estaba su madre, que se había quedado en el bar», relató David Blanco.

Por lo que respecta a la agresión en cuestión, afirmó: «Seguramente, las golpeé, pero no lo recuerdo. No sé decir si la cogí del cuello o no». «Me presenté voluntariamente en comisaría y me retiraron el tercer grado que yo tenía por esta detención», aseveró el hombre, que en 2018 acabó de cumplir una condena de 17 años y medio de prisión.

La Fiscalía solicita ahora cuatro años más de cárcel para él por un delito de lesiones y otro de violencia doméstica. El caso quedó ayer visto para sentencia.

En el 2001 David Blanco y su entonces novia, Isabel Rovira, discutieron en la casa que compartían. Ella se fue a dormir y él decidió después darle un golpe en la cabeza y asfixiarla en su cama en la víspera de su 25 cumpleaños.