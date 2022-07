Detectan más actos vandálicos en el colegio de Castelló incendiado adrede

El CEIP Juan G. Ripollés de Castelló, que el pasado domingo sufrió un grave incendio intencionado que calcinó por completo la conserjería, ya registró pequeños actos vandálicos en días previos. Según ha podido saber este diario, varios intrusos ya se habían colado previamente en el patio del centro educativo y habían prendido fuego a algunas papeleras, sin que estos hechos llegaran a mayores. Sin embargo, en la madrugada del sábado al domingo causaron daños de 60.000 euros al provocar un fuego a través de una ventana de la oficina del conserje, como publicó Mediterráneo.

Las llamas destrozaron una fotocopiadora, numeroso mobiliario, material de oficina y el cuadro eléctrico y el RAC, siendo estos últimos elementos los más costosos.

Desde la Conselleria de Educación, que dirige ahora Raquel Tamarit, señalan que la dirección territorial está trabajando ya en la planificación de las reparaciones que requiere el centro, ubicado en la calle Río Adra, para subsanar los desperfectos. Asimismo, admiten que el acceso de grupos de jóvenes a patios de colegios los fines de semana es habitual.

La Generalitat valenciana ha garantizado que los trabajos estarán finalizados y el colegio público listo para comenzar el curso el 1 de septiembre. La Conselleria y el Ayuntamiento sufragarán de forma conjunta los gastos por tratarse de un edificio municipal.

Investigación abierta

La Policía Nacional continúa la investigación del incendio. Una vez extinguidas las llamas y refrescada el área afectada, tanto bomberos municipales como efectivos de Policía Científica se han personado en el centro, como marca el protocolo en estos casos, para recoger vestigios y poder elaborar sus respectivos informes. Por el momento, no han trascendido detenciones y los investigadores continúan con las indagaciones pertinentes para poder identificar a los implicados en un incendio que no ha afectado a la estructura del edificio. La acción policial se centra ahora en intentar identificar a los implicados en el fuego provocado, aunque no parece tarea fácil.

Cabe recordar que el aviso se recibió sobre las 6.00 horas, cuando vecinos de la zona informaron al 092 de que se veían llamas y humo en las ventanas del colegio. Patrullas de la Policía Local, Nacional y dotaciones de bomberos municipales se desplazaron a la zona y actuaron rápidamente para que el fuego no se propagara al resto de las instalaciones educativas.