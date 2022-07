Una mujer exculpó ayer a su presunto maltratador en el juicio que se celebró contra él en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón. La víctima, quien aunque se retiró de la acusación particular figura como testigo, acudió custodiada por dos agentes, ya que en ocasiones anteriores no se había presentado a este juicio --suspendido hasta tres veces-- y fue puesta en búsqueda y captura para asegurar su comparecencia ante el tribunal.

Para sorpresa del tribunal y del fiscal del caso, la supuesta víctima negó ayer los hechos en su declaración y dijo querer al procesado y desear estar con él. Aunque el investigado está en prisión y tienen en vigor una orden de alejamiento, la mujer confesó que mantienen la relación «por carta». Preguntada por el presunto maltrato, coacciones y amenazas de muerte por las que el fiscal pide para el hombre 12 años de cárcel, la mujer dijo haber «exagerado» en su día el relato de los hechos.

Advertida del delito de falso testimonio

El presidente del tribunal advirtió a la testigo de que, si faltaba a la verdad, podía incurrir en un delito de falso testimonio. También se mostró muy sorprendido por las respuestas de la mujer el representante del Ministerio Público, quien llegó a preguntarle si en su día había mentido. «No mentí, pero creo que lo agrandé todo por rabia y por celos. Él me había sido infiel y yo estaba rabiosa», dijo la denunciante, quien en su día llegó a aportar una grabación al juzgado en la que se oía al acusado decirle que «si no era para él, no sería para nadie» y que «enviaría a dos de sus sobrinos para matarla». Ella lo negó ayer, dijo no recordar varios episodios y justificó ciertos comportamientos machistas por ser «parte de la cultura gitana». Respecto a un día concreto en el que, según el fiscal, la mujer se encerró en una habitación y el hombre cogió un hacha para tirarla abajo, le quitó importancia y dijo que el objeto empleado había sido «un palo».

Asimismo, la testigo negó que él la hubiera dejado encerrada en casa varios días y lo excusó diciendo ahora que «la cerradura iba mal» y que él se llevó el único par de llaves que había». «Es un primero. Si hubiera querido, yo hubiera podido salir por el balcón», apostilló la supuesta víctima.

El acusado también negó los cargos que pesan sobre él y tanto la madre como la hija de la denunciante dijeron no saber nada del asunto. «Yo declaré en su día lo que mi hija me contó, pero no sé nada más ni he visto nada», aseveró la progenitora. El caso quedó ayer visto para sentencia.