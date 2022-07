Absuelto un acusado de maltratar y violar a su expareja en Castelló

La Fiscalía pedía la condena a 15 años de un hombre de nacionalidad ecuatoriana por los delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, violación y agresión sexual. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha declarado su absolución al considerar que los hechos relatados por la mujer no quedaban probados.

El juicio por estos hechos se celebró el pasado 7 de julio. El fiscal sostenía que durante el 2019 se produjeron diversos episodios de violencia física, sexual y verbal entre el procesado y su expareja. Concretamente, mantenía que el varón le había dado bofetones en varias ocasiones, llamándola «sinvergüenza» y dándole mordiscos.

En otra ocasión, según sostenía la acusación, estando ya dormida la denunciante, el hombre supuestamente «se acostó sobre ella y, abriéndole las piernas, la agredió sexualmente, logrando ella quitárselo de encima». Asimismo, la Fiscalía llevó a definitivas unas conclusiones en las que también hacía referencia a un episodio en el que la mujer fue trasladada al centro de salud tras una agresión. La valoración del centro fue de «muy grave», como consta en la documentación aportada a la causa, y el forense reconoció después la presencia de hematomas.

A pesar de todo ello, el tribunal de la Sección Segunda solo considera acreditado que el procesado y la denunciante se conocieron en 2018 y, tras entablar amistad, decidieron alquilar una vivienda, para compartir gastos y repartiéndose las habitaciones. «Durante un corto período de un mes aproximadamente mantuvieron una relación afectiva», prosigue la sentencia, que detalla que la mujer acudió una vez a comisaría y dijo querer interponer una denuncia. Finalmente, lo hizo en un segundo intento. El tribunal razona que no existe prueba de cargo suficiente para sentenciar al hombre, defendido por Pablo Ania. «La acusación particular se sustenta en el testimonio de la denunciante y, a nuestro juicio, dicha prueba testifical no reúne los requisitos exigidos para que la misma pueda constituir prueba de cargo», dice.

Los magistrados detectan «divergencias relevantes en el relato de los hechos en las sucesivas declaraciones» y afirman que «más parece que lo que hubo fueron los torpes intentos de aproximación con ánimo lúbrico por parte del acusado, en aquel contexto de convivencia viciada y enrarecida. Las lesiones apreciadas por el forense no son «suficientemente significativas», asevera el tribunal.