Susto este mediodía para los vecinos de Nules. Un solar ha comenzado a arder en la localidad, por causas que se desconocen, próxima a los juzgados. Por suerte, no se encontraba ningún vehículo al lado de las llamas por lo que no ha habido que lamentar daños materiales ni personales. Según ha podido saber Mediterráneo, los bomberos se han personado en el lugar de los hechos y han dado por controladas las llamas por lo que no ha ido a más el suceso.

Cabe destacar que la zona donde se ha producido el fuego es una zona residencial del municipio nulense donde cerca hay situado un parque infantil, por lo que el incendio podría haber sido más grave de lo ocurrido. Quejas por parte de la oposición El PSOE de Nules ha alertado en diversas ocasiones sobre el contrato municipal de la empresa encargada de limpiar estas zonas. Asimismo, también han llevado ante el ayuntamiento las quejas de los vecinos por la cercanía de las viviendas con estos solares y el peligro que suponía.