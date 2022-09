Hace dos meses, la asociación de Benicarló Pels Gats, dedicada a la protección de los gatos sin propietario y la gestión de su presencia segura en el término municipal, puso en marcha una iniciativa con el propósito de mejorar las colonias de felinos repartidas en la localidad. Consistía en la instalación de un contenedor como los que se utilizan para la recuperación del vidrio, pero adaptado para convertirse en guarida de los animales, una opción que se ha extendido por varios municipios de la provincia como Xilxes, Moncofa o l'Alcora.

Durante todo este tiempo, ha podido comprobarse que ha sido una apuesta efectiva, porque una colonia de gatos supervisada por voluntarios habita con normalidad en una instalación que este fin de semana, como han denunciado desde la entidad, ha sido objetivo del vandalismo.

Los voluntarios de Pels Gats se han encontrado el contenedor volcado. Reconocen que «sabíamos que lo teníamos que anclar en el suelo para que no sucediera esto», entre otras razones porque «también sabemos que hay gente que no respeta, gente incívica, gente ignorante y gente que no soporta ver un gato».

Su respuesta ha sido hacer un llamamiento a la ciudadanía en general para que avisen a la Policía Local de cualquier acto vandálico de este tipo. A su vez, también han pedido ayuda, la de alguien que pueda hacer «una base circular, con palets para levantarlo del suelo para cuando lleguen las lluvias» y que además, les permita anclarlo al suelo, evitando que algo así vuelva a suceder.

El contenedor/colonia vuelve a estar en su lugar.