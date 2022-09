Un matrimonio de Vila-real fue víctima de un extraño robo cuando acudió a urgencias del centro de salud de Cariñena en la madrugada del sábado al domingo. Un joven, cuya imagen captaron algunos testigos, les sustrajo el vehículo mientras eran atendidos por los sanitarios, aunque no llegó muy lejos, apenas recorrió unos metros en un «surrealista» suceso para el que nadie encuentra una explicación. Esperan dar con el autor para que justifique sus intenciones a las autoridades.

La pareja llegó al centro sanitario sobre la una. La mujer, que conducía, aparcó el vehículo enfrente, detrás de una ambulancia. Recuerda que, como su marido necesitaba ayuda para bajar, tras apagar el motor y desactivar las luces, acudió al lado del copiloto, lo asistió y entraron a urgencias. Cuando salieron, una media hora después, el coche ya no estaba.

«Ahora sé que me dejé las llaves en el contacto», relata la víctima, por las prisas de ayudar a su marido. Cuando salieron a la calle, en los primeros instantes llegaron a dudar de si por la tesitura, no habían prestado atención de dónde habían dejado el coche, pero de inmediato coincidieron en que no había nada que pensar. Definitivamente, se lo habían robado. No tardaron en divisar al final de la calle un coche patrulla de la Policía Local. Les pidieron auxilio. En cuanto les expusieron la situación, los agentes les dijeron que su vehículo estaba aparcado a muy pocos metros de allí y que estaban buscando a los propietarios. A partir de ese momento fueron conscientes de lo insólito del suceso que estaban protagonizando.

Un testigo lo fotografió todo

Un vecino de la zona se dio cuenta de que algo pasaba. El joven de camiseta blanca y pantalón oscuro que aparece en las imágenes que tomó, impactó con el automóvil contra otro estacionado. Bajó, estuvo moviéndose junto al vehículo unos minutos. «Le cayeron las llaves al suelo, las recogió. Cuando ya se iba vio que la ventanilla estaba abierta, volvió, la cerró y se fue», detalla la víctima, de acuerdo con lo que les contó el testigo.

Los hechos constan y han sido denunciados como un robo ante la Policía Nacional, que busca al joven que se llevó el coche --y todavía tiene las llaves--. Nadie entiende sus razones y por qué no huyó después de la sustracción. Lo hizo ante numerosos testigos y se fue como si nada hubiera pasado.