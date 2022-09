Un vehículo ha amanecido hoy completamente calcinado en Burriana después de ser pasto de las llamas en un incendio cuyas causas, según confirmaron fuentes municipales, por el momento se desconocen. El incidente se ha producido sobre las 6.30 horas y ha sido necesaria la movilización de una dotación de bomberos del parque de la Plana Baixa, acompañados por la Policía Local.

El coche, que estaba estacionado en la calle Albert Einstein, comenzó a arder y a pesar de la rápida intervención de los bomberos, no se pudo evitar que acabara siniestro total. Al no haber más vehículos estacionados en los alrededores no se han producido más daños materiales.