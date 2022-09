"El abrazo del padre de Samuel al acabar la investigación es el mejor reconocimiento"

La noche del 2 al 3 de julio de 2021, el inspector Carlos Temprano estaba de servicio y se hizo cargo del crimen de Samuel Luiz desde el principio. Fue el jefe del grupo de investigación y el instructor de las diligencias. Un año y tres meses después de ese día, Temprano es inspector-jefe y tiene un nuevo puesto, el de jefe de la Brigada de Policía Judicial en Santiago. Esta mañana, durante los actos centrales del Día de la Policía, recibirá, junto a sus compañeros, una condecoración por su esfuerzo para poner a disposición judicial a los sospechosos de la paliza mortal al joven de Meicende.

¿Qué supone este reconocimiento para los investigadores del crimen de Samuel?

Nuestros superiores han tenido a bien condecorarnos y eso siempre nos enorgullece porque nos reconoce el trabajo bien hecho y en equipo. Les quiero agradecer a mis compañeros su sacrificio y dedicación porque, en estos casos, uno va más allá de lo que legalmente se le exige. Esto nos motiva y nos alienta para seguir adelante.

Contaron que trabajaron en una cápsula, sin dejarse contaminar por la información exterior...

Se trata de que el equipo de investigación sea lo más hermético posible para evitar filtraciones. Éramos ocho investigadores y el comisario jefe y teníamos apoyo de un experto en nuevas tecnologías y redes sociales y de la policía científica. No nos aislábamos de las redes ni de la información, pero sí que tratábamos de no contaminarnos.

¿Cómo fueron esos días?.

A mí me tocaba trabajar y esa noche me llamaron. Me trasladé con la otra persona que estaba de servicio conmigo a tomar contacto y llamamos a todo el equipo de investigación que estaba en sus días libres y, aún así, todos aparecieron lo más rápido posible. A mí me tocó empezar el servicio, porque además era el responsable de los delitos violentos de esta demarcación, y ya continué con la instrucción de las diligencias de investigación. La primera semana estuvimos entre 15 y 18 horas trabajando, día y noche. Fue muy intenso y muy exigente. Hubo que tomar muchas declaraciones en poco tiempo, analizar redes sociales e imágenes para conseguir un resultado, que fue detener a seis personas con garantías de que había indicios suficientes para seguir adelante en el proceso.

Desde el principio se hablaba de crimen homófobo, ¿eso añadió presión a la investigación?

Tratamos todas las investigaciones por igual. No entramos en esas circunstancias, nos aislamos de todo eso y buscamos elementos objetivos para poder aportar a las autoridades judiciales todas las pruebas que podamos conseguir para darnos garantía de que las hipótesis de trabajo que tenemos tienen validez. Buscamos aportar todos los indicios sobre atenuantes o agravantes que puedan modificar la responsabilidad penal, pero se los trasladamos a la autoridad judicial para que las valore y califique.

Está siendo una instrucción larga, con la mejora de las imágenes de un vídeo, también con la comisión rogatoria a Estados Unidos. ¿Cómo fueron las otras fases de la investigación tras las primeras detenciones?

En la primera semana conseguimos hacer seis detenciones. Fue la primera fase y la más importante, porque queríamos evitar que pudiesen dificultar la investigación y destruir pruebas. En la segunda fase, detuvimos a otra persona. Quiero agradecer a la Policía Local que nos hubiese facilitado las imágenes de las cámaras de tráfico desde el minuto uno y también a la empresa Cinfo, que de manera desinteresada colaboró y nos mejoró las imágenes para que les pudiésemos sacar más provecho y pudiésemos acreditar la participación de algunos de los autores y, además, la participación de otra persona, de la que antes no teníamos suficientes indicios. Eso propició la otra detención. Fue un verano dedicado a este caso. A otro ritmo diferente al de la primera semana, pero con máxima dedicación, porque había mucho trabajo por hacer. Lo que demoró un poco la investigación fue la parte de la comisión rogatoria. Ahora la instrucción está a punto de acabar en su fase procesal.

"Ahora la instrucción está a punto de acabar en su fase procesal"

¿La información que entregó Meta [propietaria de Whatsapp, Facebook e Instagram] a los investigadores, ha dado nuevas pistas sobre qué hicieron los sospechosos?

No puedo comentar los detalles de la investigación y menos cuando no está terminada la instrucción procesal. Eso se verá en el juicio y está a disposición de las partes, pero ha dado más de lo que ha salido. Todavía hay un juicio pendiente y no podemos dificultar este juicio hablando de la instrucción.

¿Cómo de importantes fueron los testigos para dilucidar no solo quién participó en la agresión sino lo que hicieron los sospechosos después?

En cuanto se vio la dimensión del caso participaron testigos muy buenos. Hubo más de cincuenta declaraciones, en algunos casos, hasta dos y tres veces llamamos a la misma persona para resolver algún detalle. Hay testimonios importantes de todo el proceso.

Los dos menores detenidos han sido ya condenados por asesinato. ¿Les da la razón esta sentencia?

Si ha sido así es porque hemos hecho el trabajo bien y nos sentimos satisfechos. Eso no quiere decir que estemos contentos, porque la familia ha perdido a un ser querido. El padre de Samuel nos ha dejado trabajar y me gustaría agradecérselo. En el primer momento, yo solo le pude prometer que íbamos a trabajar todo lo posible para dar con los autores de la muerte de su hijo y él, en todo momento, depositó su confianza en nosotros y no quiso interferir. Al acabar la investigación, quiso venir, que es la primera vez que me ocurre esto en toda mi vida profesional, a agradecernos personalmente a todos los investigadores el trabajo que habíamos hecho. Nos fundimos en un abrazo con él y eso ha sido, quizá, lo más gratificante.

"Hubo más de cincuenta declaraciones, en algunos casos, hasta dos y tres veces llamamos a la misma persona para resolver algún detalle"

¿Y qué les dijo?

Es una persona muy generosa y nos transmitió a todos los investigadores que si la muerte de su hijo había valido para que Ibrahima y Magatte puedan tener una nueva vida aquí, porque han sido también víctimas y se han jugado la vida y son héroes, estaba satisfecho, porque había contribuido a mejorar la vida de estas personas. Eso a nosotros nos dejó helados. Hay que agradecérselo y reconocerle su generosidad. Durante la investigación no nos ha exigido nada y nos ha dejado trabajar.

Casi mejor ese agradecimiento que la condecoración de hoy, ¿no?

Es el mejor reconocimiento que hemos tenido. La condecoración es una motivación para seguir.

¿Conseguían desconectar y descansar en algún momento?

¡Buf! En la primera semana no teníamos tiempo libre. Encontrábamos pocos momentos para hablar de otras cosas. En casa estábamos muy pocas horas e intentábamos dormir para estar lo más frescos posible al día siguiente. Después ya fue diferente y pudimos compatibilizar este caso con otros.