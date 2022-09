Continúa la investigación para encontrar respuestas a la desaparición de Juana Canal. En estos momentos, agentes de Policía Nacional y especialistas de policía científica están realizando una inspección en el domicilio donde residía la madrileña junto a su pareja y su hijo justo antes desaparecer.

"Tu madre y yo hemos tenido una fuerte discusión y ha salido corriendo. He salido en su busca, pero no la he encontrado". La nota la encontró Sergio, el hijo mayor de Juana. Esa noche no había dormida en casa, había estado con un tío suyo, y cuando regresó no había nadie. Solo encontró el papel. No volvieron a verla. No volvieron a saber de él. Casi 20 años después, la Policía Nacional halló sus restos en Ávila.

No se descarta que, con las nuevas técnicas de investigación, puedan hallarse restos y vestigios de ADN que pudieran ayudar a esclarecer las circunstancias de la desaparición y homicidio de Juana.

HABRA AMPLIACIÓN