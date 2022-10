La Policía Local de Almassora ha detenido en la madrugada del martes al miércoles a un individuo que responde a las iniciales J.M.C. tras pinchar las ruedas de 13 vehículos estacionados y atentar contra un agente con el agravante del uso de arma blanca. La Jefatura ha felicitado a los agentes por su intervención.

Los vecinos ya denunciaron en Mediterráneo hace varios meses la peligrosidad del individuo en cuestión, un ‘okupa’ con Diógenes que tiene atemorizado a todo el barrio de la céntrica calle Virgen del Socorro de Almassora, situada a escasos 600 metros del Ayuntamiento de la localidad, y que ahora cruzan los dedos para que no ocurra una tragedia: “Después de mil quejas sin que nadie haga nada ha pasado lo que decíamos que podía pasar. Después de pinchar las ruedas de varios coches, un chico le ha llamado la atención y le ha perseguido con un cuchillo amenazándole de muerte”.

Los vecinos que se han puesto en contacto con este periódico como ya hicieron hace meses para alertar de la problemática prosiguen su relato de los hechos de esta manera: “Entre cinco agentes no podían con él y ha atacado a un policía. La próxima vez nos acuchillará a nosotros porque no es la primera vez que nos amenaza y después de tantas denuncias no es normal que siga todo igual. Parece que estén esperando que pase algo gordo”.

Los hechos en cuestión, confirman desde el Ayuntamiento, ocurrieron sobre las 6.30 horas cuando la central de Policía recibió una llamada alertando de que un individuo con un cuchillo estaba pinchando las ruedas de los vehículos estacionados. Personada la patrulla, este hombre comenzó a insultar y amenazar gravemente a los agentes al tiempo que alzó el arma blanca en dirección a los agentes y se abalanzó sobre los mismos. Los policías lo redujeron y detuvieron por un delito de atentado contra agente de la autoridad ante las contusiones sufridas por un oficial.