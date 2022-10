Un hombre de 54 años ha aceptado una condena de un año y seis meses de cárcel por un delito de abuso sexual ocurrido el año pasado en el parque del Oeste de Castelló. La defensa y la acusación, ejercida por el Ministerio Público, llegaron antes de la vista a un acuerdo de conformidad, según el cual el procesado reconoció los hechos y la Fiscalía redujo su petición inicial de cárcel de dos años y nueve meses de prisión.

Por tanto, el magistrado Carlos Domínguez de la sección primera de la Audiencia Provincial dictó sentencia in voce que las dos partes suscribieron que no recurrirían por lo que es firme. Además de la pena de cárcel, el condenado no podrá acercarse a la menor durante dos años y seis meses.

Hechos probados

Según el escrito de acusación de la Fiscalía sobre los hechos, considerados ya como probados, el procesado, en marzo del 2021, entabló conversación con una chica menor de edad que tenía 11 años, «invitándola a una bebida alcohólica y un cigarrillo, y en un momento dado, trató de besarla en la boca, teniendo que apartarse la menor».

Fue entonces cuando el acusado «comenzó a tocarle la pierna con una mano subiendo hacia la ingle hasta alcanzar la zona vaginal, apartándolo la menor, que se marchó del lugar y avisó a la Policía». Los padres de la niña reclaman por los hechos, pero no solicitan responsabilidad civil.