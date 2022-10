El Tribunal Supremo ha ratificado los cuatro años de prisión para el hombre que intentó matar a su pareja sentimental en Moncofa en enero del 2021. Aunque en primera instancia la Audiencia de Castellón le impuso al procesado ocho años de cárcel --el doble de la actual pena--, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) lo rebajó después a cuatro al considerar, como ya avanzó Mediterráneo en su día tras tener acceso a la sentencia, que las lesiones fueron mínimas.

Así, en el documento el alto tribunal valenciano incidió en que las heridas fueron «superficiales» y que la fuerza empleada por el procesado «no fue mucha», ya que «la última puñalada no llegó ni a rasgar la ropa de ella».

La declaración de ella

«Cuando se puso sobre mí y me colocó un cuchillo en el cuello me vi muerta», declaró la mujer en el juicio celebrado en la capital de la Plana hace ahora un año. «Me gritó que me mataría y luego se degollaría», afirmó, protegida por un parabán, a preguntas de la fiscal.

La víctima aseguró que el procesado le controlaba el móvil y le cerraba la puerta del domicilio para que no saliera. «El día de los hechos estaba él bebiendo una botella de anís, aunque yo le decía que no lo hiciera. De repente cogió un cuchillo, se puso encima de mí y me tapó la boca», relató la mujer a los magistrados. Asimismo, recordó que el varón colocó el arma blanca en su cuello y la amenazó: «Me dijo que llevaba un mes y medio planeándolo y que llevaba al demonio dentro». Aseveró también que pudo esquivar una puñalada que su entonces pareja le lanzó, supuestamente, al abdomen y que paró el siguiente intento de apuñalarla con la mano, causándole el filo del cuchillo lesiones.

Por su parte, el ya condenado ofreció una versión negacionista que el tribunal no ha considerado creíble. El hombre mantuvo que cogió el cuchillo de la cocina para cortar un limón y servirse una copa y sostuvo que fue la mujer la que «se abalanzó» sobre él y se cortó «sola» en una de las manos.

Agentes de la Guardia Civil de Nules y de la Policía Local de Moncofa actuaron en el suceso después de que la mujer lograra salir de la casa y pedir auxilio.

El Supremo ha resuelto, en esta ocasión, que la falta de credibilidad de la víctima alegada por la defensa «es una cuestión que carece de relevancia casacional», pues corresponde a la Audiencia evaluar «la multitud de matices propios de esta clase de elementos probatorios». «En la vía de casación solo es revisable la coherencia racional de la valoración del tribunal y de las declaraciones de los testigos, en sí, que, en el presente caso, no presenta tacha alguna», sentencia el Supremo.