❌NO❌ Los #celos no son una muestra de #amor



❌NO❌ Que controle tu vida no es una muestra de #preocupación



La #violenciadegénero no entiende de edades 👉 DENUNCIA



❌DI NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO ❌#BuenasNoches pic.twitter.com/UwGLTjM6Hm