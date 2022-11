La Audiencia Provincial de Castellón juzgó ayer a un joven de l’Alcora por un presunto abuso sexual a menor de 16 años durante la noche de Halloween del 2019. La Fiscalía pide para el procesado, que tenía 18 años en el momento de los hechos, una pena de tres años de cárcel al considerar que intentó forzar a la presunta víctima que entonces tenía 15 años en la peña de amigos durante aquella celebración. El chico defendió su inocencia, mientras que ella se mantuvo en su relato acusatorio durante su declaración en la sala.

Según el Ministerio Público, «ambos entraron en una habitación del garito de amigos y comenzaron a besarse, momento en el que el acusado, con el propósito de satisfacer su ánimo libidinoso, empezó a introducirle la mano por debajo de la ropa tocándole todo el cuerpo, pidiéndole ella que parase, diciéndole que no quería seguir, haciendo el acusado caso omiso». «La menor trató de levantarse, agarrándola el acusado del brazo y diciéndole que se lo estaba haciendo para ponerle cachondo», según el escrito de acusación de la Fiscalía.

Credibilidad del testimonio

La fiscal considera que el testimonio de la joven es creíble, parecer que también manifestaron ante el tribunal las peritos que examinaron a la chica, y que lo ha mantenido desde el principio, es decir, desde que denunció los hechos un año después de lo sucedido, tras comentarle a su madre lo que sucedió aquella noche.

«Nos besamos y empezó a meterme mano y le dije que parara cada vez más fuerte porque no quería seguir. Me tocó mis partes primero por fuera y después por dentro de la ropa», señaló la denunciante. «Lo que pasó me hacia sentir mal anímicamente, me sentí forzada, se lo conté a un médico y me dijo que denunciara, después fui a un psicólogo».

Defensa

Por su parte, el procesado, que negó todas las acusaciones, aseguró que no quería mantener relaciones sexuales con ella. Su defensa, que intentó impugnar alguna de las pruebas, aseguró que la joven acudió a un médico de medicina cuántica, disciplina no reconocida, que fue quien le aconsejó denunciar y la derivó a una psicóloga que no está colegiada.

La letrada del acusado, que solicitó la absolución de su defendido al considerar que la denunciante incurre en contradicciones, aseguró en sus conclusiones que el artículo del código penal que figura en el delito que solicita la fiscal sufrió modificaciones el pasado mes de septiembre y, por tanto, nada tiene que ver ahora con los hechos narrados en la sala.