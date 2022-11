Agentes de la Policía Nacional de Castellón recurrirán al ADN para identificar el cuerpo sin vida que fue hallado hace unos días en el camí Caminàs de la capital, como ha avanzado Mediterráneo. Los restos humanos encontrados en una zona de huertos se encontraban en avanzado estado de descomposición, como ya dijo este diario, y todavía se desconoce la identidad de la persona fallecida, aunque todo apunta a que podría ser un varón que residiera por la zona, un indigente.

El hallazgo del cadáver se produjo el pasado día 1 de noviembre. Las mismas fuentes confirmaron a este diario que los restos humanos no presentaban, en principio, signos de violencia, por lo que no hay evidencias de que pueda tratarse de un homicidio. La Policía Judicial se hizo cargo del caso y no se descarta aún que pudiese ser una muerte violenta.

Último crimen en el Caminàs

La Sala de lo Penal del TSJCV confirmó meses atrás la pena de 29 y 15 años de prisión para un hombre y a una mujer, respectivamente, por estrangular con el cable de una plancha a la expareja del primero, que además le robó un anillo de oro y cuatro móviles. Tras el crimen, abandonaron su cadáver en un huerto del camí Caminàs el 24 de febrero de 2019.

El autor material de la muerte, Rafael G. E., comenzó su declaración en el juicio asumiendo la total autoría del asesinato. “Yo soy el único culpable”, ha sostenido ante el jurado popular. El procesado ha mantenido, contrariamente a lo que hizo en ocasiones anteriores en instrucción, que él acabó con la vida de su ex. “La cogí del cuello, apreté y le rompí la nuez. Lo sé porque hizo ruido. Luego la metí en el coche y la tiré en un huerto”, explicó a preguntas de la fiscal, exculpando de los cargos a quien fuera su novia en esos momentos. “Soy mala persona, soy un diablo”, indicó en su declaración.