Una víctima de presunta extorsión sexual declaró ayer ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia que, tras visitar una web de contactos y contratar un supuesto servicio --que finalmente no consumió-- recibió amenazas para pagar una cantidad próxima a los 1.800 euros.

La vista se celebró ayer sin la presencia del acusado, quien pese a haber sido citado, no compareció. Su letrada defensora dijo no saber nada de él y el tribunal tomó declaración a los testigos.

«Me llamó un hombre, atemorizándome, diciéndome que había perdido clientes por mi culpa y que le pagara igualmente», declaró el perjudicado, a preguntas del fiscal. «Fui tonto y pagué porque me generó temor y me bloqueé. Fui al cajero automático y esta persona me dictó la numeración de una cuenta para transferir el dinero», explicó la víctima.

Un agente de la Guardia Civil relató que rastrearon la cuenta bancaria, que les llevó hasta un titular en Valencia. Sin embargo, no pudieron constatar si el titular era el autor del hecho o lo que se denomina una mula.

Otro investigador declaró que existen antecedentes de extorsión sexual del acusado y que tienen conocimiento de, al menos, tres denuncias interpuestas. Asimismo, también se le relaciona con el robo de un portátil y un ingreso bancario.