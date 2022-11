Agentes de la Policía Nacional investigan el robo con fuerza en un estudio fotográfico de la calle Carcagente de Castelló del que en la madrugada del martes se llevaron más de 8.000 euros en material. Los ladrones fracturaron la reja de entrada al local y también las cerraduras de la puerta interior, llegando a cortar con una cizalla una cadena con candado que había en el establecimiento.

Entre el botín, se encontraban dos cámaras Cannon, tres objetivos, un ordenar portátil Macbookpro, flashes, discos externos y tarjetas de memoria. El propietario del estudio ya ha presentado la correspondiente denuncia en la comisaría de la calle Río Sella y hasta el local se han trasladado no solo una patrulla uniformada de efectivos, sino también los especialistas del grupo de robos e integrantes de la Policía Científica.

Estos últimos revisaron la escena en busca de huellas y otros vestigios que pudieran acercarlos a los presuntos autores del asalto. Y es que se da por sentado que los ladrones eran «al menos, dos o tres» por el volumen de lo sustraído, según señala el perjudicado.

Mercado negro

El denunciante ya ha aportado a los agentes todos los números de serie de los objetos sustraídos con el objetivo de poder localizarlos si intentan revenderse en el mercado negro. Y es que las páginas web de objetos de segunda mano son el principal espacio de rastreo de los agentes --al igual que lo son las casas de compraventa de oro en los supuestos de robos de joyas en domicilios--.

Los vecinos de la calle Carcagente no oyeron ruidos en la madrugada del robo y fue la propia víctima quien avisó a los agentes al día siguiente, al encontrarse con los hechos, al reabrir su tienda. «Me fui de allí el lunes a las 19.15 horas y estaba todo en orden. A la mañana siguiente, me di cuenta de que estaba todo forzado. Se llevaron hasta la cadena y el candado de la puerta», explica Manuel Peris, dueño del estudio, que no tenía ni cámaras ni alarma en el negocio. Aún así, espera que los investigadores puedan obtener imágenes de utilidad de cámaras de seguridad cercanas.

Hace tres semanas ya robaron en casa de un familiar

Se da la circunstancia de que hace tan solo tres semanas el domicilio de la madre de Peris también fue asaltado en la capital. En concreto, está ubicado en la Ronda Ronda Mijares, donde los ladrones dejaron la puerta, que era blindada, en perfectas condiciones porque utilizaron, al parecer, el método del impresioning, un modus operandi en el que los asaltantes utilizan una copia de la llave creada por ellos mismos.

«Esperemos que la policía pueda esclarecer el caso y recuperar mi material. Y si intentan revenderlo que los pillen», confía el fotógrafo castellonense.