Vecinos de Valdepeñas, preocupados por la presencia de Joaquín Ferrándiz Ventura --el asesino de cinco mujeres en Castellón-- en su localidad durante sus recientes primeros permisos penitenciarios han iniciado una campaña de recogida de firmas con el objetivo de que no regrese a la localidad --un veto, sin embargo, que no tienen capacidad de conseguir, puesto que no existe ninguna medida judicial ni policial al respecto--.