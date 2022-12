Gran susto en Burriana por un altercado sucedido el pasado domingo. Un hombre trató de abrir el coche de una madre mientras estaba acompañada por su hija, de tan solo dos años. El suceso afortunadamente no fue a más, pero la progenitora se trasladó hasta mas dependencias de la Guardia Civil para explicar lo ocurrido, con gran preocupación. Tras informar a los agentes, decidió no interponer denuncia ya que no está clara la intención del hombre, quien podría haber intentado raptar a la niña o bien robar el coche, por ejemplo.

Según explicó ella misma a través de las redes sociales, todo pasó en el barrio de Calatrava cuando un varón de complexión delgada y vestido de negro la abordó en su vehículo particular intentando forzar la puerta. Tras forcejar con el intruso, la mujer consiguió abandonar el lugar y comunicar a las autoridades lo sucedido. Sin denuncia Sin embargo, tal y como informaron desde fuentes municipales, tanto la Guardia Civil como la Policía Local, son conocedores de lo sucedido, pero finalmente la mujer no interpuso ninguna denuncia. Estas mismas fuentes apuntaron a que hay que ir con precaución y no crear alarma social porque "no se conocen fehacientemente las intenciones que llevaba este varón". Las autoridades piden calma y refuerzan la vigilancia La noticia ha corrido, como ya ha sucedido en otras ocasiones, como la pólvora a través de las redes sociales. Y es que los secuestros de menores son uno de los temas más sensibles y que más pánico generan. No obstante, agentes municipales se personaron en el lugar y han incrementado la vigilancia en el entorno durante las horas posteriores al suceso. Por el momento, no se tiene constancia de detención alguna relacionada con estos hechos.