El jurado de la Audiencia de Barcelona considera probado que Aitor García asesinó a Janet Jumillas el 13 de marzo de 2019 en su domicilio de Cornellà (Baix Llobregat). Los miembros del tribunal popular, en un veredicto leído este martes a las dos del mediodía, ha concluido por unanimidad que el sospechoso mató con alevosía a la víctima, que no tuvo ninguna posibilidad de defenderse.

Janet murió desangrada por las cuchilladas de Aitor, que luego se deshizo de su cadáver en un solar de El Prat de Llobregat y trató de borrar todas las pruebas del crimen, según el veredicto del jurado, que ha creído en las evidencias aportadas por los Mossos d'Esquadra, los médicos forenses y las declaraciones del entorno de Janet.

El veredicto concluye, en sentido contrario, que no existe ningún indicio de que los hechos sucedieran como declaró Aitor, que relató que unos desconocidos entraron en su domicilio en compañía de Janet aquella mañana del 13 de marzo, lo obligaron a ir al coche a por su cartera para entregar el dinero que esta contenía, mataron a la mujer durante su ausencia y desaparecieron llevándose su cadáver antes de que regresara.

La fiscal María Jesús Río solicita 19 años de prisión porque Aitor no ha colaborado con la justicia, ni ha pedido perdón a la familia. Además, ha añadido dolor a sus seres queridos al no ocultar dónde abandonó el cadáver de Janet, que fue hallado accidentalmente por un operario en el solar de El Prat de Llobregat en el que lo abandonó Aitor. El abogado Jorge Albertini también ha afeado a Aitor que no haya mostrado arrepentimiento ni tampoco ha intentado reparar a la familia de Janet.