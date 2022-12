La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha confirmado la condena a una mujer que forcejeó y lanzó patadas a agentes de la Policía Local de Burriana.

Alboroto

Según recoge el fallo judicial, el 8 de enero de 2021 accedió a las dependencias del Ayuntamiento de esta localidad solicitando su empadronamiento. Los funcionarios presentes le informaron de los trámites a seguir. Sin embargo, esta comenzó a gritar armando alboroto, en presencia de los ciudadanos y los empleados públicos que había en el lugar y negándose a abandonar las dependencias municipales. Por esto, se personaron tres agentes de la Policía Local de Burriana uniformados, quienes le reiteraron el procedimiento administrativo a seguir. En reiteradas ocasiones le pidieron que depusiera su actitud, pero la acusada comenzó a gritar: "a los moros y a los franceses de mierda sí que los empadronáis pero a una española no". Los referidos efectivos le indicaron que debía marcharse.

Resistencia

De nuevo se sentó en la silla y reiteró las referidas expresiones. Fue informada por los agentes de que sería denunciada administrativamente si no deponía su actitud. Sin embargo, la procesada elevó más el tono y les dijo a los municipales que "ahora sí que no me voy, no me sale de los huevos". Se quitó la mascarilla de uso obligatorio por el covid lanzándola encima de una mesa. Los agentes le pidieron que cesara en su actitud y se pusiera el tapabocas, pero la acusada gritó más fuerte y en actitud desafiante. Ante esto, los agentes la cogieron por los brazos para sacarla fuera del edificio, pero esta forcejeó fuertemente con los mismos moviendo los brazos y piernas, llegando a impactar dos patadas a los agentes sin ocasionarla lesiones resistiendo activamente a la detención. La mujer fue detenida y puesta en libertad el mismo día.

Reincidencia

Por estos hechos, fue condenada por el juzgado de lo Penal 1 de Castellón como penalmente responsable de un delito de resistencia a la autoridad a la pena de 9 meses de prisión concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia.

Actitud agresiva

Sin embargo, se interpuso un recurso de apelación contra la resolución, alegando, entre otras cosas, que la demandante tuvo una actitud pasiva, se quedó sentada y reaccionó cuando fue levantada a la fuerza de la silla y, al no tocar el suelo, hizo ademan de pegar una patada al aire que ni siquiera le dio a un agente", alegando que no existió resistencia grave. Sin embargo, el fallo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial considera que la prueba de cargo acreditativa de los hechos declarados probados resulta abundante y concluyente. "No se cuestiona el relato de los hechos probados de una manera mínimamente fundada y suficiente". Por ello, entiende que hubo resistencia y desobediencia graves a los policías. "No solo la acusada mantuvo en todo momento una actitud agresiva, afrentosa e insultante con los agentes de Policía, sino que se resistió activamente y persistentemente a la intervención policial, forcejeando con los agentes y lanzando patadas a estos". Por ello, el magistrado desestima el recurso de apelación y confirma la resolución.