La Audiencia Provincial de Castellón ha rebajado casi a la mitad una condena por violación a una menor tras la entrada en vigor del solo sí es sí. La Sección Primera ha estimado la solicitud de revisión del caso en el que un matrimonio con cuatro hijos fue condenado por la violación de una menor de 17 años en Castelló. Como ya publicara entonces este diario, el hombre fue el autor material, pero la mujer colaboró para cumplir una fantasía sexual de ambos.

En el auto al que ha tenido acceso Mediterráneo, los magistrados rebajan de seis años a tres y medio la pena impuesta al hombre. Inicialmente, el hombre fue condenado como autor de un delito de agresión sexual con introducción de miembros corporales y acceso carnal, agravado por la actuación conjunta de dos o más personas (de 12 a 15 años de cárcel) y con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de reparación del daño, que rebaja la pena en un grado y la deja de entre seis y 12 años de prisión.

La decisión judicial

«Este delito con la actual reforma del CP operada por LO 10/2022, pasa a estar regulado en los artículos 179 y 180.1.1ª, que prevén una pena privativa de libertad de 7 a 15 años, siendo la pena inferior en grado por aplicación de la atenuante muy cualificada la de prisión de tres años y seis meses a siete años», establece el tribunal. Aunque el Ministerio Fiscal y la acusación particular opinaban que la revisión no era procedente, esta no ha sido la opinión de la Sala y ha estimado la solicitud del abogado defensor Pablo Ania.

Los hechos sucedieron en el año 2019 en la capital, cuando la víctima se encontraba en la casa de la pareja por ser amiga de un sobrino de los condenados.

En el caso de la mujer del principal condenado, sentenciada a tres años de cárcel, también ha visto su condena rebajada en un año tras la aprobación de la ley del solo sí es sí.

Según declaró probado el tribunal castellonense, en la estancia donde tuvo lugar la agresión sexual se encontraban también tres de los cuatro hijos del matrimonio, de cuatro meses, dos y 11 años. Más tarde, el procesado llegó a bajar a la menor los pantalones y la ropa interior y la agredió sexualmente, momento en que la afectada rompió a llorar.

Entonces, su amigo y sobrino de la pareja condenada irrumpió en la habitación, alertado por el llanto de la chica. Los condenados dijeron a la menor que se vistiera e intentaron tranquilizarla.

Después de lo ocurrido, la mujer todavía volvió a insistir a la chica para que prosiguiera la relación sexual entre ambos.

Otros casos pendientes

Castellón revisa condenas sexuales antiguas --algunas de hace casi una década-- tras el hueco legal que se ha abierto para las defensas de sentenciados por delitos sexuales tras la aprobación de la ley del ‘solo sí es sí’. El policía local de Burriana condenado a 61 años de prisión por pederastia es uno de los que ha solicitado la revisión. También lo han hecho los dos sentenciados por la violación múltiple a una menor de 17 años en Nochevieja 2018/2019 en Burriana. A la víctima la abordaron en la calle y la agredieron en una casa, donde estuvo retenida.