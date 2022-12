La fotografía muestra una bici apoyada en la barandilla de uno de los senderos de Cabo Peñas, el lugar más al norte de Asturias. Una bici, los acantilados y el mar. Al fondo, a la derecha, en un lugar prohibido y peligroso se ve una figura de mujer que camina hacia el acantilado.

La imagen, a la que ha tenido acceso CASO ABIERTO, canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, fue capturada por un ciclista la mañana del 9 de noviembre, la mañana siguiente a la desaparición, en el mismo lugar, de Sandra Bermejo, la psicóloga de 32 años de la que no hay rastro desde que llegó a la zona con su coche.

La subió a una red social

El hombre guardó la imagen en su teléfono móvil y también la compartió en una red social. Los metadatos confirman que hizo la foto aquella mañana a las diez y cuarto. Tras ampliar la imagen y analizarla, los padres y otros familiares de Sandra no pueden descartar que sea ella, tampoco afirmarlo, y piden ayuda.

"La fotografía ha llegado a la familia de Sandra y la han estudiado con detenimiento", explica Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos y portavoz de la familia, preguntado por CASO ABIERTO. "Nuestro equipo de expertos también la ha analizado", añade, "y le damos credibilidad: es Cabo Peñas, es ese día, esa mañana".

Entregada al juzgado

Respecto a la mujer que se ve caminando en la imagen, "la familia no puede descartar que sea Sandra, por lo que pedimos que si alguien puede aportar algún dato o incluso si es otra persona la que estaba caminando, se pongan en contacto con la asociación". Se trate de Sandra o no, "es clave saberlo", explica Amills, "si no fuera ella también, pues eliminaríamos esa posibilidad".

Juan Manuel Medina, abogado de la familia, explica a este medio que esa imagen se ha entregado ya en el juzgado de instrucción 3 de Gijón, que investiga la desaparición de Sandra Bermejo, y que "se ha solicitado una pericial antropométrica, un estudio que permita confirmar o descartar que esa mujer sea Sandra quien caminaba en ese momento por el acantilado".

El juez acaba de ordenar a Orange que haga un duplicado de la tarjeta SIM de Sandra para acceder a sus mensajes de Whatsapp y de Tinder

Acceso a sus llamadas

El magistrado Julio Juan Martínez, del juzgado de instrucción 3 de Gijón, que investiga el caso, acaba de ordenar a Orange que entregue un duplicado de la tarjeta SIM del teléfono móvil de Sandra para acceder a sus mensajes de Whatsapp y de la aplicación de contactos Tinder, para así "intentar nuevas vías de investigación".

En un auto fechado este martes, 27 de diciembre, al que ha accedido CASO ABIERTO, el juez también solicita a la compañía telefónica "el tráfico completo y localización" de las llamadas que Sandra hizo y recibió las semanas anteriores a su desaparición, en concreto, desde el 1 de octubre hasta el 6 de noviembre.

Agua de Estrellas y ayahuasca

Sandra salió de casa el 8 de noviembre. Apasionada del deporte, del senderismo, aparcó su coche en Cabo Peñas, su lugar favorito para estar, pensar, para caminar. No volvieron a verla más. La psicóloga madrileña no acudió a su clase de teatro; no se conectó a una videollamada con su familia.

Su casa apareció ordenada, la nevera llena. Tenía planes los días posteriores. Nada hacía pensar que Sandra quisiera marcharse. La principal hipótesis de la Policía es que la joven desapareciera voluntariamente. Como publicó este medio, los agentes han buceado en su vida y han investigado a un grupo que realiza retiros espirituales, con ayahuasca, llamado 'Agua de Estrellas', al que Sandra se había acercado cuando llegó a Gijón.

El entorno de la mujer no cree que ella se haya marchado por voluntad propia. "Desaparición voluntaria sería que Sandra hubiera dejado todo atrás para iniciar una nueva vida y creemos que no es el caso", explicaba hace unos días Joaquín Amills.

Dos coches junto al de Sandra

Sin respuestas, la familia de la mujer, su entorno y la asociación SOS Desaparecidos lucha contra los elementos, y contra el tiempo, para encontrar respuestas.

La nueva petición al juzgado, el estudio de esta fotografía, se suma a otras que la familia ha hecho hasta ahora. Siguen pendientes de que se tome declaración a un grupo de percebeiros que, tal y como adelantó CASO ABIERTO, habrían visto dos coches aparcados junto al de Sandra la madrugada que desapareció.

Los pescadores no han declarado

Según explicaron a la familia de Sandra, cuando iban a faenar los pescadores vieron tres vehículos allí a las 7:30 horas, cuando "lo habitual es que, en ese lugar, y a la mencionada hora, no se observe ningún tránsito de vehículos".

"Estamos a la espera de saber algo referente a los tres coches", afirma el abogado de la familia. "De momento no tenemos ningún dato", reconoce. "Para nosotros, sin duda, es muy importante ese dato porque seguimos creyendo que Sandra no estuvo sola esa noche", amplía Amills.

Tampoco se tienen aún noticias del resultado del análisis de la camiseta blanca hallada en la zona y de la que alertó a los agentes la propia asociación. La familia pide analizar la foto cedida por el ciclista, por si se trata de una nueva pista para poder encontrar a Sandra: "la mujer viste de negro, pero si te fijas, lleva debajo lo que parece una camiseta blanca."