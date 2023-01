Las imprudencias al volante se han convertido en protagonistas estas fiestas en Castellón. Cuando se cumple un mes del homicidio múltiple en el que perdieron la vida tres peatones en la avenida Alcora en el peor atropello de la historia de la capital, las trágicas consecuencias de la acción de un conductor que dio positivo en alcoholemia no parecen haber aumentado la responsabilidad al volante.

El día 31, como adelantó este periódico en su edición digital, un varón de 31 años --ebrio, drogado y con el carnet caducado-- se dio a la fuga y provocó una persecución policial en la que acabó estrellándose contra el perímetro del Hospital Provincial. También embistió en su huida a un vehículo policial al que causó daños. Por fortuna, ni los agentes ni ningún peatón resultó herido en una fuga que podría haber sido trágica.

🚨Sobre les 8:15 hores de hui, un cotxe patrulla de Policia Local de Castelló indica al conductor d'un vehicle que s’ature, però aquest fa cas omís i fugeix. pic.twitter.com/K80wzCU89A — Àrea Seguretat Castelló (@AreaSeguridadCS) 31 de diciembre de 2022

Sin embargo, no es ni mucho menos la única conducta delictiva al volante estos días. En Onda, según ha podido saber este diario de fuentes solventes, otro joven, de 19 años y origen rumano, ha sido investigado por la Policía Local tras circular sin haber obtenido nunca el permiso de conducir y haber causado, además, daños a un vehículo estacionado en la calle.

Fue durante la tarde de Nochevieja cuando un testigo informó a los agentes de que un conductor circulaba de forma errática y que había golpeado a otro turismo que estaba aparcado en la calle Virgen de los Ángeles. Los efectivos policiales se movilizaron y acabaron encontrando un coche que coincidía con la información facilitada, procediendo a dar el alto al conductor y a identificarlo. El sujeto no sabía expresarse en lengua castellana, por lo que precisó de la ayuda de familiares para interpelar a los policías. Reconoció que no tenía carnet de conducir y se encuentra investigado por un presunto delito contra la seguridad vial por carecer de permiso y no haberlo obtenido nunca.

Además de esta intervención, los agentes municipales han interpuesto numerosas denuncias por alcoholemias positivas estas navidades en Onda, así como ha sucedido en otros puntos de la geografía provincial. Al norte de Castellón, en Vinaròs, solo en la noche de Fin de Año se sorprendió a ocho conductores que iban bajo la influencia del alcohol y las drogas. Además, esa misma madrugada la Policía Local de Vinaròs detuvo a un hombre por los delitos de desobediencia, resistencia a la autoridad y lesiones.

Cabe recordar que en la capital del Baix Maestrat un conductor que dio 0,78 mg/l en el test de alcoholemia acabó estrellándose contra la barandilla de un puente. Por fortuna, no cayó por él, pero acabó investigado por daños y delito contra la seguridad vial.