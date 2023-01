Las fiestas navideñas, seguidas del periodo de rebajas, son épocas en las que las estafas on line aumentan. Los consumidores suelen arriesgarse con tal de no renunciar a un gran descuento o a lograr ese regalo de moda que está agotado en todas partes y Sus Majestades de Oriente no están exentos de poder caer en un fraude. Los estafadores aprovechan estos días la búsqueda del ahorro de los productos más demandados para engañar a sus víctimas o también la urgencia de recibir un paquete a tiempo para hacer un regalo. Por ello, tanto los profesionales del sector de la seguridad informática, como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, insisten en extremar las precauciones en la red.

Tiendas falsas Comprobar la URL de las páginas web Aprovechando la ilusión de los regalos navideños, algunos cibercriminales crean páginas web fraudulentas con ofertas inexistentes de algunos de los productos más buscados. La intención es que las víctimas introduzcan sus datos personales y bancarios para robarlos o que, directamente, paguen por un producto que nunca recibirán. Por ello, lo primero y más importante es verificar la URL del sitio web. Podemos directamente buscar el nombre de la tienda o de la marca, en lugar de pinchar en enlaces que nos ofrecen las redes sociales, por ejemplo. ‘Phishing’ Recepción de emails o SMS que piden datos El phishing es una de las formas de fraude on line más extendida. Se basa en el envío de mensajes a través de email o SMS, en el que se manda un enlace fraudulento para comprar algún producto o para cobrar algún tipo de premio o tasa que se dice impagada. El mensaje que se recibe captará la curiosidad de quien lo reciba ya que, a menudo, aparece su nombre o dirección. Al pinchar en el link, se desata un malware o virus que se introduce en el dispositivo de la víctima. A menudo, si se contesta al mensaje, también se liberará el virus, así que lo mejor es ignorar o eliminar el mensaje sin ni siquiera abrirlo. Método de pago seguro Con pasarelas, claves u otros comprobantes A menudo todo parece correcto, pero tras el pago se descubre el fraude. Por ello, es aconsejable en todos los casos realizar el pago con seguridad. Se puede tramitar el pago a través de una tarjeta monedero (de débito) en la que introduzcamos la cantidad de dinero necesaria para la adquisición, pero que proteja el resto de nuestros ahorros en caso de estafa. Cabe evitar el uso de tarjeta de crédito. Antivirus Protege tu ordenador frente a los pirateos Es conveniente tener soluciones de seguridad con herramientas antipirateo, antivirus y antimalware en el ordenador.