Desagradable episodio el que vivió Ángel, un vecino de Castelló, este fin de semana. El joven que aparece en la imagen de este artículo paseaba al perro que le acompaña en la fotografía. El caso es que el can defecó a su paso por el portal del número 30 de la Calle Carcagente de la capital de la Plana, en el momento en el que Ángel, de 65 años, salía por su portal. “Le pedí que recogiera la caca porque como se ve dejó una cantidad de excremento importante y le dije que alguien se podía resbalar y hacer daño, pero su chulería innata me impactó”, recuerda el vecino.

Ángel, impotente ante la incívica actitud del joven, le siguió durante un trayecto e incluso le realizó alguna fotografía para incidir en su petición: “Fui detrás de él y lejos de rectificar me dijo que borrara la fotografía, pero sabía que lo que hacía era legal porque estábamos en la vía pública, así que él no tenía nada que reprocharme a mí, a diferencia de lo que le estaba diciendo, que era algo totalmente lógico porque no puede ir por ahí dejando todas las cacas de su perro”.

No contento con dejar las cacas de su perro frente al portal de la calle Carcagente, el dueño del animal amenazó a Ángel, según su testimonio: “Me dijo que no iba a limpiar nada, me amenazó con quitarme el móvil por hacerle las dos fotos, me levantó la mano y me dijo que me iba a meter. Yo no daba crédito con su actitud. Desde el primer momento no hizo ni ademán de recoger la caca y después aún decía que me iba a pegar”. Pese a sus 65 años afirma que “no me amedrenta nadie. Lo que es justo, es justo”.

Por un barrio limpio

Ángel destapa que escribió el mismo sábado a la alcaldesa Amparo Marco para informarle del suceso, “pero la verdad es que la caca estuvo desde el sábado hasta este lunes, cuando la ha limpiado la señora que viene a limpiar a la finca”. Para evitar este tipo de comportamientos Ángel pide que se adopten medidas como las implantadas en Nules, “donde reconocen al perro que deja la caca por su ADN y le ponen multa al dueño; aquí se ven impunes y hacen lo que les da la gana”.

El vecino asegura que no tiene nada contra los animales, sino contra los propietarios de los mismos que no respetan las normas mínimas de convivencia: “Siempre he tenido perro. El que tengo ahora lo tengo más de cinco años y nunca ha dejado ni una mancha en la acera. Siempre voy con un papel para que haga sus necesidades sobre él y una botella con amoniaco o vinagre para limpiar el pis. No es tan difícil”, recalca. Ángel concluye que al menos sí obtiene el apoyo de los vecinos, pues “en el barrio estamos cansados de la suciedad y de otras cosas; esto no se puede sostener”.