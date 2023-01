Una juez de Lleida ha archivado la causa abierta contra Víctor G.T., el hombre condenado por acosar a la artista de Vila-real (Castellón) Paula Bonet, a raíz de la denuncia que presentó contra él una fotógrafa que asegura la asedió por redes sociales con mensajes como "tienes cara de sida".

Víctor G.T. fue condenado el pasado mes de julio a tres años y tres meses de internamiento psiquiátrico por acosar durante tres años a la ilustradora y escritora, en una sentencia que tanto Bonet como la Fiscalía han recurrido al cuestionar que sufra un trastorno mental.

A raíz del juicio por el acoso a la artista, varias mujeres se pusieron en contacto con su abogada, Carla Vall, para explicarle que también habían sido acosadas por el procesado. Una de ellas fue una fotógrafa que denunció ante los Mossos d'Esquadra que Víctor G.T. le había enviado un mensaje privado por Facebook donde se dirigía a ella por su nombre y le decía que tenía "cara de sida". Meses después, la fotógrafa, que no tenía ningún dato que manifestara su verdadero nombre en Facebook, se percató de que Víctor G.T. le contestaba tuits con mensajes como "yo creo que te comería la cara, qué bonito", según la denuncia.

La denunciante terminó por bloquear al usuario en Twitter, y meses después descubrió que este joven acosaba a otras mujeres, como a la artista Paula Bonet, quien le manifestó que se trataba del mismo individuo que le había enviado los mensajes a ella, según recoge la denuncia. En agosto de 2022, volvió a los Mossos para ampliar su denuncia, puesto que, según relató ante la policía, ese mismo mes Víctor G.T. trató de comprar una foto suya con "body painting", donde se la ve a ella desnuda y pintada. A través de la dirección de IP, la fotógrafa pudo saber que el presunto acosador estuvo navegando por su página web para consultar los cursos que ella impartía, además de su agenda de eventos y su tienda virtual.

La denuncia

Tanto en la denuncia inicial como en la ampliación, la presunta víctima pidió una orden de alejamiento de Víctor G.T., así como la prohibición de que esta persona pudiera contactarla o acceder a sus perfiles en redes sociales. En un auto la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lleida, que investigaba la denuncia, ha archivado la causa después de que así lo solicitara tanto la Fiscalía como la defensa.

El juzgado considera que "no se desprende la existencia de indicios suficientes de la comisión por parte del investigado de un delito de coacciones", que los hechos "no revelan gravedad suficiente" y que, además, fueron denunciados dos años después. Si bien los mensajes, sostiene la jueza, "pudieron ser desafortunados, no podían perturbar la vida de la denunciante en los términos de dicho precepto penal".

Por su parte, el abogado de la defensa, Sergi Mercè, negó que Víctor G.T. siguiera contactando con la fotógrafa una vez esta le manifestó que dejara de hacerlo y apunta a que su denuncia tiene "ánimo espurio" porque lo califica de "misógino y narcisista".

Víctor G.T. tiene todavía una causa abierta por una denuncia presentada por una mujer de Sabadell (Barcelona) que asegura que la acosó entre los años 2018 y 2020, caso que está en instrucción y en la que la defensa ha pedido también el archivo, según han explicado a EFE fuentes jurídicas.