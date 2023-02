Un vecino de 45 años de Burriana se enfrenta a una pena de 36 años de cárcel por tres delitos de agresión sexual en su modalidad de violación, otro de coacciones y un tercero de lesiones, según la petición del Ministerio Público. El juicio tuvo lugar ayer en la Audiencia Provincial de Castellón, donde el procesado y la presunta víctima declararon al respecto de unos supuestos hechos acontecidos en el año 2021 en Burriana.

El primero en tomar la palabra fue el acusado, que se encuentra en prisión provisional por estos hechos, quien negó las afirmaciones que hizo durante la instrucción del caso alegando que cuando declaró «iba colocado y no estaba en mis plenas facultades». En la sala sí aseguró tener una relación con la denunciante, mientras que durante la investigación lo negó aludiendo que era «homosexual y sufría impotencia».

Durante su testimonio aseguró que nunca forzó a la presunta víctima, que no se apropió sus pertenencias y que no le prohibía salir de su vivienda, en la que ella tenía una habitación alquilada dado que su marido se encontraba en prisión. En aquel momento, tenía a su cargo a su hija de dos años. «Ella era una lanzada, yo soy vergonzoso, siempre iba borracha», aseguró el procesado quien en su declaración lanzó diversos improperios contra la mujer.

La denunciante

Tras él, fue el momento de la denunciante, que declaró tras un paraban, la mujer, de nacionalidad rumana, mantuvo el mismo discurso que durante la instrucción del caso. «Bajé a la cocina y me dijo que tuviéramos algo, me agarró, me bajó los pantalones y me la metió. Yo me negué e intenté darle una patada», aseguró, al tiempo que remarcó que la agredió sexualmente en tres ocasiones. «La tercera vez que abusó de mi me puso una pistola en la cabeza y me amenazó con matarme a mi, a mi hija y a mi marido», declaró.

Y es que, como han declarado los guardias civiles que realizaron el registro de la vivienda, en ella se encontraron cuatro armas de aire comprimido.

Durante las cerca de tres semanas que convivieron, la mujer se ratificó en que le quitó el teléfono y la cartera y la tenía amenazada con hacerle daño a su hija. Además, según su testimonio, solo podía salir a la calle acompañada por él. El informe forense considera que los hechos narrados por la presunta víctima son «creíbles».

En su escrito de calificación, la fiscal, que recoge los sucesos narrados por la denunciante, en concreto, las tres violaciones sufridas, considera que esta accedió a mantener relaciones sexuales con el acusado «aterrorizada por la situación y por las amenazas proferidas por el mismo».

«Consecuencia de los relatados hechos el procesado ha ocasionado a la mujer lesiones consistentes en trastorno adaptativo ante un factor estresante traumático que le ha provocado un estado emocional con síntomas psicofisiológicos de ansiedad, hipervigilancia, alteraciones en el sueño y miedo a salir a la calle, provocándole una interferencia en las rutinas de su vida diaria. Además de la pena de cárcel, la fiscal pide también para el acusado una indemnización de cerca de 17.000 euros para la denunciante por las lesiones y daños ocasionados. H