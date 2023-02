Un agente de la Guardia Civil que investigó a Los Ángeles del Infierno ha dicho en el juicio que en las escuchas telefónicas a los acusados del capítulo de Mallorca de la banda motera comprobó que les ayudaba un sargento de este Cuerpo que realizó gestiones para intentar blanquear dinero de sus actividades ilícitas.

Transcurridos diez años desde la operación que desarticuló al último grupo de Los Ángeles del Infierno que se instaló en 2009 en la isla la Audiencia Nacional juzga a los diez investigados que siguen acusados después que 35 hayan aceptado diversas penas tras confesar los hechos en virtud de un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su petición de condenas mientras que otros cuatro están en busca y captura.

La causa se sigue por múltiples delitos cometidos por miembros de la banda relacionados con sus negocios de prostitución y tráfico de cocaína, además de amenazas, extorsiones, coacciones, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales, entre otros.

Entre los acusados se encuentra un sargento de la Guardia Civil, J.F.V.P., para quien el fiscal pide 5 años y 6 meses de prisión por omisión del deber de perseguir delitos, violación de secretos, cohecho y falsedad en documento mercantil en relación con actividades que realizó en favor de la banda supuestamente a cambio de dinero.

El referido agente ha relatado este miércoles en la vista que uno de los acusados alemanes, Michael F., que ha aceptado en esta causa un año de prisión, se puso en contacto a través de una tercera persona con el sargento para que les ayudara a llevar a Suiza una gran cantidad de dinero que se hallaría en unos palets en Turquía.

"De las conversaciones telefónicas intervenidas se evidenciaba la intención de J.F.V.P. de llevar a cabo la operación para la que Michael F. le pidió documentación para intentar sacar ese dinero e ingresarlo en un banco suizo", ha relatado el testigo.

El guardia civil ha añadido que incluso Michael F. declaró que J.F.V.P. le llamó para reunirse con un banquero.

Y ha destacado que el sargento no puso en conocimiento de sus superiores esta supuesta operación de blanqueo antes de que se conociera que finalmente no se encontraban dichos palets en Turquía por lo que finalmente no se pudo llevar a cabo.

Ha añadido que en otras conversaciones telefónicas comprobaron que el sargento hablaba con un abogado sobre la posibilidad de desbloquear una valija de 300 millones de euros que se encontraba intervenida en la aduana del aeropuerto de Madrid-Barajas, aunque el testigo ha reconocido que esa operación tampoco se concretó porque al parecer se trató de una estafa que sufrió la banda.

Pero el testigo ha recalcado que en ambos casos el sargento investigado "pensaba que las operaciones se iban a llevar a cabo".

En la sesión de este miércoles han testificado también varios guardias civiles que realizaron en Mallorca vigilancias y seguimientos a los acusados, entre ellos el jefe de la banda, el alemán Frank Hanebuth, que había sido presidente de Los Ángeles del Infierno en Hannover y que era considerado destacado líder europeo de la organización.

Los investigadores de la Guardia Civil estiman que Hanebuth, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 13 años de prisión, decidió implantar un capítulo de la banda en Mallorca a raíz de la presión administrativa y judicial que la misma tenía en Alemania