No lo recuerdo». Fue la frase más repetida ayer por los dos acusados de cometer dos asaltos violentos a una gasolinera de Onda y otra de la Vilavella, así como a una entidad bancaria de Sueras, hace ahora nada menos que 16 años. Uno de los procesados compareció ayer en sala en la Audiencia Provincial, mientras que el otro lo hizo por videoconferencia desde un centro de desintoxicación y es que las drogas son el principal problema de los dos acusados.

Al inicio de la sesión la defensa del atracador presente en el juicio aportó una sentencia de incapacidad y en el acto depuso también una médico forense, que dio cuenta de los graves efectos que han tenido las sustancias estupefacientes en el procesado, de 55 años y consumidor de droga desde los 12. Así, la doctora certificó que las bases de la imputabilidad estaban «anuladas» por el largo historial de politoxicomanía del acusado, quien presenta un «grave deterioro cognitivo», «conflictos reiterados con la ley» y presenta «mala adherencia al tratamiento».

Este procesado, durante su interrogatorio y con graves problemas de dicción, se limitó a negar los hechos. «Yo no he estado nunca en Sueras ni conozco al otro acusado», alcanzó a verbalizar el hombre, quien recordó que el día de autos estuvo «toda la noche de fiesta» y dijo no recordar «ni cómo llegué a Betxí», lugar donde los dos fueron arrestados.

El otro presunto atracador sí dijo conocer a su supuesto cómplice, pero se declaró «inocente» y negó haber estado en Onda, la Vilavella o Sueras.

En el juicio también declararon varios guardias civiles que participaron en la investigación de los hechos. Recordaron que, tras el golpe en el banco de Sueras, los procesados tuvieron un accidente de tráfico. Los agentes montaron un dispositivo de búsqueda y acabaron dando con su paradero en Betxí, gracias a la colaboración de un testigo que consiguió ver la matrícula de la furgoneta.

Este mismo juicio ya estaba señalado el pasado mes de mayo, cuando se suspendió por la incomparecencia de uno de los acusados. La Fiscalía solicita 12 años y 9 meses y 4 años y 3 meses de prisión para los dos acusados con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy calificada por el enorme retraso de la causa, no atribuíble a estos.