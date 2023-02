Tres conductores se dan a la fuga tras varios accidentes en Vila-real

La Policía Local de Vila-real ha identificado a tres conductores que este pasado fin de semana se dieron a la fuga tras protagonizar tres siniestros viales distintos. Tras las investigaciones oportunas realizadas por la Unidad de Atestados, se ha logrado dar con el paradero de los autores de los hechos, siendo todos ellos denunciados.

En concreto, uno de ellos protagonizó un aparatoso accidente subiéndose a una rotonda y provocando destrozos en la misma y en la señalización. Los otros dos impactaron mientras circulaban con vehículos estacionados, ocasionando desperfectos en los mismos. Según fuentes policiales, resulta «bastante habitual» que haya algunas personas que se fuguen después de protagonizar estos accidentes viales.

Los motivos responden a varias causas. Por una parte, se trata de conductores que no tienen el seguro en vigor o que no quieren dar parte del accidente a la aseguradora para no perder la prima y evitar un aumento del precio de la póliza. Por otra, también hay personas, según explican fuentes policiales, que huyen del lugar del suceso porque van bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia prohibida y no quieren enfrentarse a las consecuencias legales que esto conlleva.

Posible delito

En cuanto a darse a la fuga, la Policía Local de Vila-real recuerda en su perfil de redes sociales que, si se han ocasionado lesiones en el accidente, la persona en cuestión puede incurrir en un delito tipificado en el Código Penal, ya que tiene la obligación de socorrer a una persona herida.

En este sentido, aunque la víctima lesionada o persona fallecida haya sido la responsable del accidente, el conductor involucrado no debe abandonar el lugar del siniestro vial porque incurrirá en un delito. Si el accidente ocurre por imprudencia del conductor y, además se da a la fuga, será castigado, a priori, con una pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.

Si, por contra, el accidente ocurre de manera fortuita y el conductor huye del lugar de los hechos abandonando a la víctima lesionada o fallecida, la pena será prisión de tres a seis meses y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de seis meses a dos años.

Perfil del conductor

Según fuentes policiales, suelen ser hombres los que se fugan tras un accidente de tráfico, aunque la edad de los autores es diversa y no puede ceñirse solo a personas jóvenes. Mientras que los siniestros en los que se provocan destrozos en coches estacionados suelen producirse cualquier día de la semana, aquellos en los que los daños son mayores suelen darse los fines de semana por la noche y el conductor implicado suele ir bajo los efectos del alcohol o de alguna droga.