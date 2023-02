El expresidente del Valencia CF, Pedro Cortés, acusado de un delito de abusos sexuales sobre un menor de edad, que ya tenía 16 años en el momento de los hechos, canterano del club, ha negado en el juicio celebrado esta mañana en el Juzgado de Lo Penal número tres de València cualquier tipo de tocamiento al menor y haber atentado contra su libertad sexual en modo alguno. Asimismo, después de que su defensa tratara de invalidar los mensajes aportados por el denunciante, Cortés ha esgrimido que estas expresiones están "descontextualizadas".

El Ministerio Fiscal solicita para el expresidente del Valencia CF una pena de dos años de prisión, mientras que la defensa aboga a la nueva ley integral de libertad sexual, conocida como "ley del solo sí es sí", para mantener que en todo caso, los hechos denunciados estarían destipificados. Aunque el presunto delito es anterior a la entrada en vigor de la citada ley, al ser ésta más favorable, según la defensa de Cortés, se le aplicaría la misma. No obstante, tanto la Fiscalía como la acusación particular, que solicita dos años y medio de cárcel, mantienen sus peticiones iniciales y sostienen que no cabe la aplicación de la nueva ley.

De hecho, Pedro Cortés no ha reconocido que los hechos fueran consentidos, sino que los niega en rotundo. Asimismo ha tratado de desacreditar a la víctima, asegurando que era un chico problemático y mal estudiante, como si ello tuviera algo que ver con los hechos denunciados. Sobre el posible motivo que hubiera podido tener para denunciarlo, el expresidente del equipo ché simplemente esgrime que le habían insinuado que no le iban a renovar la representación, aunque actualmente el futbolista, ya mayor de edad, sigue militando en las filas del club.

El juicio se ha celebrado a puerta cerrada después de que la fiscal y la acusación particular lo hayan solicitado para preservar la intimidad de la víctima. La defensa de Cortés no se ha opuesto y la jueza ha acordado que la totalidad de la vista oral sea finalmente a puerta cerrada.

“Te voy a comer enterito” o “eres mío hasta la punta del rabo”, son algunas de las expresiones fuera de lugar y con ánimo libidinoso que el expresidente del Valencia CF realizó al joven jugador de la cantera, según consta en el escrito de la acusación particular, que solicita para el acusado una pena de dos años y medio de cárcel

Denuncia en 2020

Los hechos fueron denunciados en noviembre de 2020 y tras una investigación, el Juzgado de Instrucción número uno de Paterna procesó a Pedro Cortés en octubre de 2021 por un presunto delito recogido en el artículo 181 del Código Penal, abusos sexuales por realizar actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual de una persona mayor de 16 años. Pese a tratarse de un menor de edad, al contar este con 16 años en el momento de los hechos, la pena a la que se enfrenta es mucho menor.

Tras conocerse la noticia, el que fuera presidente del Valencia CF entre 1997 y 2001, presentó su dimisión ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de su cargo como delegado de la selección nacional absoluta.

Según el escrito de calificación del fiscal, el menor firmó un contrato de representación con la agencia de un familiar de Cortés, lo que “facilitó que el acusado tuviera contacto de manera habitual con el menor”, lo que, a su vez, dio lugar a una "relación de confianza".

“Te voy a comer enterito”

De esta forma, en noviembre de 2020, Cortés invitó al joven jugador, que entonces tenía 16 años, a comer con su familia en un restaurante de València y durante la comida le susurró al oído: “Te voy a comer enterito”, todo ello según mantienen las acusaciones.

Después, Cortés trasladó al menor a la ciudad deportiva de Paterna, donde residía, y “guiado por su ánimo libidinoso” posó su mano derecha en el muslo izquierdo del menor comenzando a hacerle masajes en forma circular desplazando su mano el acusado hasta la zona genital, llegando a colocarla sobre el pene del mismo”.

Según el relato de la Fiscalía, el menor apartó la mano de Cortés, que le dijo en ese momento que “vida hay solo una y hay que disfrutarla”.