Un hombre de 30 años, condenado por delitos de lesiones, obstrucción a la justicia, coacciones y quebrantamiento, volvió a sentarse ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial de Castellón para responder de una supuesta brutal paliza a una mujer en Altura.

Los hechos por los que se encuentra ingresado en prisión provisional se remontan al mes de octubre del 2021, durante las fiestas de la localidad. Según mantiene la Fiscalía en su escrito de acusación, el varón agredió brutalmente a una mujer a la que conocía, propinándole reiterados puñetazos, golpes en la cara, patadas y tirones de pelo. La víctima sufrió traumatismos craneoencefálicos, fractura de ambas ramas de la mandíbula y hematomas subconjuntivales, siendo trasladada a La Fe de València, donde tuvo que ser operada y estuvo ingresada siete días.

El acusado lo negó todo ayer ante el tribunal de la Sección 2ª e incluso dijo no ser el agresor al que un vecino grabó en vídeo desde su domicilio. «Nadie me pudo ver o grabarme porque no estuve allí», declaró el sujeto, quien solo admitió haberse enfrentado a los agentes que lo detuvieron porque estaba «muy bebido».

El procesado sí reconoció haber amenazado de muerte a los guardias civiles que procedieron a su arresto y tuvieron que emplear la fuerza para inmovilizarlo.

Amenazó con matar a los guardias civiles y sus familias

Por su parte, varios guardias civiles fueron llamar a declarar como testigos. Recordaron que el hombre estaba «muy violento» y «prepotente». «La chica tenía lesiones graves y no había duda de que el autor era él porque un vecino lo había grabado y se veía claramente», apuntó un miembro de la Benemérita. «Nos amenazó de muerte a ella y a nosotros. Dijo que mataría a la mujer si decía algo contra él y la llamaba puta y zorra. A nosotros, nos dijo que acabaría que nuestras vidas y las de nuestras familias y que le daba igual ir a prisión porque acabaría saliendo», depuso un guardia civil en el juicio oral celebrado ayer.

La versión de la víctima

Por su parte, la víctima declaró tras un parabán, visiblemente nerviosa. «Nos conocíamos de toda la vida, éramos amigos y ese día habíamos mantenido relaciones sexuales. Estábamos bebiendo en un bar y, de repente, se puso a pegarme», relató la mujer. «No hay ningún motivo para pegar a una mujer, pero es que en este caso no sé ni por qué lo hizo», apuntó, a preguntas del Ministerio Fiscal.

«Tengo una doble fractura de mandíbula, pero hay muchas cosas que no recuerdo de ese momento de la paliza que llevaba encima», aseguró la mujer, entre sollozos. Por estos hechos, el fiscal pide una pena de 11 años de cárcel por lesiones, resistencia y obstrucción a la Justicia.