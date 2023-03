Un hombre de 41 años se sienta este jueves en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Castellón por un delito continuado de agresión sexual y los delitos de maltrato y de amenazas a su pareja en Benassal. La Fiscalía pide para el acusado 14 años de cárcel por, presuntamente, insultar, amenazar y forzar sexualmente a su pareja, con la que convivía.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en septiembre del 2018 cuando el procesado y la víctima comenzaron una discusión en la que, según mantiene la Fiscalía, él la insultó y la empujó. Esa misma noche, según relata el fiscal, el encausado obligó a la mujer a mantener relaciones sexuales en dos ocasiones pese a la negativa de ella, que denunció los hechos al día siguiente a un policía que se encontraba regulando el tráfico a la puerta del colegio.

De igual modo, en el escrito de acusación pública se sostiene que días antes a estos hechos, el procesado amenazó a la mujer con rociarla con gasolina y prenderle fuego. También se recoge que arrastró a la víctima hasta la cocina, «donde le esgrimió un cuchillo, al tiempo que le decía que la iba a cortar como a los animales, esta noche no te vas a escapar o te voy a matar».

Agresiones sexuales

«La mujer le manifestó que no quería y no podía mantener relaciones sexuales porque se encontraba mal por la anterior agresión, no obstante lo cual, el procesado, con el propósito de satisfacer sus deseos libidinosos, se colocó encima de ella y le quitó la ropa para, tras sujetarla por los hombros, penetrarla vaginalmente y eyacular», señala el Ministerio Público.

«Pasado 15 minutos de dicha agresión, el procesado le dijo a su pareja que quería volver a tener relaciones y, a pesar de que ella le insistía en que no quería, el acusado se colocó lateralmente detrás de ella y la penetró vaginalmente hasta eyacular, tras lo cual, se durmió», relata el fiscal.

Además de pedir una pena de 14 años de cárcel por estos hechos, también se solicita para el procesado una indemnización en la cantidad que se determine en ejecución de la sentencia por las lesiones sufridas por la mujer, así como el pago de 15.000 euros por el perjuicio moral que ha sufrido la denunciante.