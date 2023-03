La Audiencia Provincial de Castellón juzgó ayer una paliza que tuvo lugar en la plaza Constitución de Castelló en el año 2014. Tres de los implicados ya fueron sentenciados a penas de entre tres años y medio y tres años de prisión en un juicio realizado en el año 2017, pero el máximo órgano provincial sentó ayer en el banquillo a una mujer que estaba en paradero desconocido cuando se celebró la vista anterior. Según explicaron fuentes judiciales a este diario, la procesada fue localizada en Francia e ingresó en prisión provisional para garantizar su presencia en el banquillo de la Sección Primera.

Ayer, la mujer, que se enfrenta a una pena de seis años, estuvo custodiada por dos agentes de la Policía Nacional y negó su implicación en la pelea. Dijo, de hecho, que se limitó a «separar» cuando varias personas comenzaron a agredir a la víctima, quien quedó inconsciente y sufrió graves lesiones que lo llevaron al hospital.

"Intentamos separar solo"

«Yo estaba con mi hermano y mi primo, fumando porros. De repente, empezaron a pegarle a un chico y le chafaron la cabeza. Yo no di ninguna patada ni nada, solo intentamos separarlos para que lo dejaran de agredir», dijo ayer la procesada a preguntas de la respresentante de la Fiscalía.

La víctima de la brutal agresión también depuso en el juicio, a instancias de la acusación particular. «Yo estaba delante de un bar sentado y, de repente, recibí un golpe enorme en la cabeza», comenzó a relatar el denunciante.

"Me hicieron añicos la nariz"

«Me dejaron la nariz hecha añicos, me quedé inconsciente y me desperté en el hospital. Me patearon la cabeza y me rompieron dos dientes», afirmó el herido, quien precisó de tratamiento quirúgico posterior y recibió puntos de sutura en la nariz y los labios.

Por su parte, la camarera del bar frente al que se produjo la agresión corroboró que «había mucha gente encima de la víctima de la paliza». La mujer recordó, especialmente, que uno de los agresores --el que tiene la mayor condena por estos hechos-- empleaba una violencia extrema. «Entre ocho policías, no podían con ese chico», aseveró la testigo.

En el apartado de la responsabilidad civil, los otros tres condenados fueron sentenciados al pago de 7.328 euros en concepto de indemnización por las lesiones sufridas y las secuelas.

La Audiencia Provincial deberá dictar sentencia en los próximos días contra la cuarta implicada en una pelea que tuvo lugar hace nada menos que nueve años.

Frente a esa resolución, cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat y el Tribunal Supremo.