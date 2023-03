Francisco Javier Almeida, acusado de asesinar al niño Alex, de nueve años, en Lardero (La Rioja), en octubre de 2021, ha asegurado este lunes recordar lo que ocurrió ese día con una "nube" y ha llegado a alegar que el niño lo hizo todo "voluntariamente".

La Sala 13 de la Audiencia Provincial de Logroño acoge desde este lunes el juicio, por jurado popular, contra Almeida, de 55 años, al que el Fiscal pide prisión permanente revisable por un delito de asesinato; y quince años de cárcel por un delito de agresión sexual, ambos cometidos sobre el niño Alex.

"Ese día bebí un montón", ha afirmado Almeida en la que ha sido su primera declaración dado que, hasta ahora, se había acogido a su derecho a no hacerlo. También ha asegurado que no era su "intención agredirlo y matarlo", aunque no ha explicado qué buscaba ni cómo ocurrió todo.

"No le puedo decir qué hice, fue muy deprisa", le ha dicho el acusado al fiscal, "recuerdo que llevaba al niño en brazos pero era porque cuando sucedió algo se me encendió y lo cogí para pedir ayuda y llevarlo al hospital".

Ha dicho no saber "explicar por qué subió" el niño a su casa. Ha reconocido que "en el dormitorio estuvo" pero ha afirmado que el niño se bajó solo los pantalones. Ha negado que lo violara, pero sí ha reconocido que ocurrió el acto sexual.

La familia de Álex se enfrenta al juicio consciente de que los próximos días serán "muy duros", pero con ganas de "empezar una nueva vida".

Así lo ha explicado Gonzalo Martín, el tío abuelo de Álex y portavoz de la familia desde que ocurrió el crimen, ya que los padres no han hecho hasta ahora ninguna declaración y este lunes han pedido no ser grabados por los numerosos medios que siguen el juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial de Logroño.

También afrontan este juicio, que se prolongará durante dos semanas, con el deseo de que este caso sea el "último" en el que un delincuente reincidente de este tipo se encuentre libre, ya que Almeida estaba en libertad condicional desde abril de 2020.

Martín ha llegado al Palacio de Justicia de La Rioja visiblemente nervioso, en parte por las decenas de periodistas ante los que comparecido, y acompañado por la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella, ya que esta entidad ejerce la acusación popular; y por la abogada de la asociación Alicia Redondo, quien también representa a la familia.

En la primera sesión del juicio está prevista la declaración del acusado, para el que las acusaciones pública, popular y particular piden una pena de prisión permanente revisable por el delito de asesinato y 15 años de cárcel por el de agresión sexual.

"Necesito mirarle a la cara"

Desde que se instruye la causa, Almeida se ha negado a declarar y "esperamos que ahora sí hable", ha explicado Martín, quien ha reconocido que la familia tendría "muchas cosas que decirle, pero somos prudentes y vamos a esperar al proceso", aunque ha reconocido que necesita "mirarle a la cara".

"Hoy es un día muy duro, en el que se juntan muchos nervios e inquietudes, pero también hay sentimientos encontrados porque supone un punto y final, empezar una nueva vida sin Álex, aunque va a estar en nuestros corazones", ha subrayado.

Ha recalcado que espera que al acusado "le caiga la pena máxima" y le gustaría que su sobrino "sea el último" porque "no comprendemos cómo podía estar en libertad (Almeida) y sin ningún seguimiento", dado que "si hubiera estado vigilado, quizás, no estaríamos hablando de esta situación".

Martín ha recordado que el acusado estaba en libertad condicional tras asesinar a una agente inmobiliaria en Logroño en 1998, a la que también agredió sexualmente, y, "aunque la mayor parte de la Junta de Tratamiento (de la cárcel cántabra de El Dueso) votó en contra (de que accediera al tercer grado), un juez le puso en la calle y creemos que ante eso hay que depurar responsabilidades".