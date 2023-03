Alrededor de 600 personas espera albergar el Ayuntamiento de Segorbe procedentes de los pueblos que en la tarde de este jueves han sido evacuados por el incendio que afecta a varios pueblos de la comarca del Mijares.

Aunque muchos de ellos se podrían incorporar a lo largo de la noche, finalizando la tarde han llegado alrededor de 120 personas, en su mayor parte de Montanejos pero también algunos que han sido evacuados de la Puebla de Arenoso a Montanejos y al evacuar esta última población, se han dirigido a Segorbe.

Para ello el ayuntamiento ha ofrecido tanto las instalaciones del Pabellón Multiusos, cuyas actividades deportivas se han tenido que suspender, para dejar el espacio a las camas que tenía que montar la Cruz Roja, como el local de la antigua piscina climatizada que será la primera en ocuparse.

A pesar de ello se cuenta con que muchos de los evacuados se habrían marchado a casas de sus familiares y otros tendrían un lugar distinto para pasar la noche, como 11 personas mayores de Villanueva de Viver que tenían plaza en el Hotel María de Luna por encargo del propio Ayuntamiento de la localidad.

“Nunca hemos pasado por una situación igual” señalan todos, entre la incertidumbre, el miedo y las llamadas de familiares interesándose por su estado, “incluso ni en la Guerra Civil” se ha pronunciado el que parecía ser el mayor de todos.

Mª Dolores Ventura, de Villanueva, ha comentado que el fuego “había llegado hasta cosa de un kilómetro del pueblo pero producía mucho humo y la alcaldesa, Mª Amparo, nos ha dicho que teníamos que marcharnos, nos ha puesto un coche y nos ha traído a Segorbe”. La mujer ha recordado que hace años hubo un incendio que tocó Pina de Montalgrao y otros pueblos, pero no llegó a Villanueva de Viver”.

Ramón Abarca ha explicado que “acabábamos de comer cuando llegaron del ayuntamiento y nos dijeron que teníamos que marcharnos y yo me negué, pero insistió y finalmente me convención e hice bien porque he visto muchos incendios y este es el que más impresión me ha hecho”. Ramón ha comentado que “está todo tan seco que cualquier chispa enseguida prende fuego y además ha levantado un poco de aire y ha cambiado, y así estamos. Lo único que he cogido son los medicamentos. Un desastre”.

José Manuel Colás, de Los Cantos ha indicado que la culpa del fuego es que no llueve, “está el suelo como la gasolina. Yo ha estado más de 30 años de bomberos de montes y nunca ha estado el terreno tan seco, hacen temperaturas muy altas y supone que los incendios sean grandes. Está quemando el suelo”.

Mascotas

Algunos de los evacuados han llegado a Segorbe con sus mascotas y también el Ayuntamiento ha preparado un espacio en los bajos del mismo pabellón para ellos, según indicaba la alcaldesa Mª Carmen Climent.

José Miguel Collado de Puebla de Arenoso ha dicho que no podía olvidarse de su perra “no he cogido nada, me he dejado la cama sin hacer, sin comerme la comida pero no podía dejar a mi perra que trabaja conmigo, me voy con ella al monte, por cierto por donde estuve ayer seguro que también se habrá quemado”.

A Jaime Cebrián, de Los Calpes, de la brigada de prevención de incendios, le ha cogido el fuego trabajando en la parte alta de La Monzona, ha añadido que “el monte está muy perdido y las laboras de prevención deberían ser más habituales durante todo el año. El año pasado ya tuvimos otro susto y nos ha vuelto a pasar. Es una situación muy tensa, Ya hemos llorado y estamos muy jodidos”