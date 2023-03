María Teresa Navarro, de 80 años, es natural de los Calpes y vecina de Montán, pueblo que fue también desalojado anoche. Está en el pabellón de Segorbe junto a su perro Snoopy, que le ayuda a sobrellevar este amargo trago.

“Estoy muy triste. A nuestros padres les costó mucho cuidar el campo y de ver este desastre se me parte el corazón. Tener que dejar tu casa te hunde. Yo ayer no quería irme. Me negaba. Al final el alcalde y la guardia civil me convencieron y me dijeron que me tenía que ir sí o sí”, manifiesta.