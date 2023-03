"Última moda" entre las menores: acusar a los padres de maltrato para ir con el novio

La fiscal de menores Inmaculada Rodríguez Montequín desveló este jueves, en la apertura del I Congreso Nacional de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Oviedo –organizado por la Comisión de Familia de la entidad–, la "última moda" entre las menores adolescentes de 16 y 17 años: "Denunciar a sus padres por maltrato y pedir ser acogidas durante el fin de semana por adultos que resultan ser sus novios de 20 o 21 años". La fiscal advirtió con este ejemplo de que "hay que ser muy cautelosos con la entrega de los niños a terceras personas".

Rodríguez Montequín, que es fiscal desde hace 22 años, y de menores desde hace seis, explicó algunos casos más en los que se suele requerir la presencia inmediata de los fiscales especializados. "Hay un problema con los menores tutelados, cuando salen los fines de semana. Se quedan sin dinero y llaman a las cuatro de la mañana a la Policía para que los lleven a los centros en los que están ingresados", lo que ha provocado el hartazgo de los agentes, que "no son taxistas".

La fiscal explicó que reciben llamadas por casos de menores en desamparo, porque han sido expulsados por sus padres, o porque se han fugado. Hace poco asistió uno de estos casos: tres menores madrileñas que robaron a sus padres y se fueron a casa de una amiga en Llanes. "Cuando la Policía acudió a la vivienda, estaban haciendo botellón y se negaban a abrir la puerta, mientras se reían de los agentes", contó la fiscal. La fiscal indicó que están advirtiendo "un incremento de los delitos de naturaleza sexual y las agresiones filoparentales, pero también un aumento de la agresividad, ya que hay más robos con violencia y delitos de lesiones por parte de los menores".

Inmaculada Rodríguez participó en un coloquio que deparó uno de los momentos más emotivos, la intervención de Julia Beltrán, de 21 años y autora del libro 'Abrazos de hiel y miel', en el que relata su experiencia como "niña institucionalizada". Con las lágrimas a flor de piel, explicó cómo con doce años se la declaró "una niña desamparada", después de ver cómo sus padres se agredían entre sí y ponían por delante de "sus hijos a otras personas y adicciones". A esa edad ya sabía lo que era verse "rechazada" por sus seres queridos. Y en esas circunstancias "nunca se me explicó cómo era el sistema, no entendí por qué se me trataba así". Sufrió el estigma de sentirse diferente en el colegio y "la violencia institucional". "No se me preguntó si quería mantener relación con mis padres y mi familia. Hay que hacer a los niños más partícipes y respetar sus necesidades", añadió.

Terminó en un centro residencial de acción educativa (CRAE), donde los niños "son víctimas del sistema", y "no se les facilitan herramientas para no repetir patrones y restablecer la calma en la vida de la persona". "¿De verdad creen que apartando a la víctima del agresor el problema deja de existir? El trabajo no solo está con el agresor, sino también con la víctima, para que sepa qué mecanismo utilizar para defenderse y conseguir así una dignidad y valentía trabajada, un mayor conocimiento emocional y un mayor crecimiento persona", añadió.

La Letrada del Menor del Principado, Antonia Fuentes, que escuchó muy atentamente el relato de la joven, quiso romper prejuicios sobre los expedientes de protección y tutela. "Deben prevalecer las decisiones consensuadas, y solo cuando la colaboración de los padres sea pasiva o inexistente, habrá una valoración y una declaración de riesgo. Aún así, el niño se mantiene en el núcleo familiar. La medida más extrema es la resolución de desamparo, que se separe al niño de la familia, y la más contundente, la suspensión de la patria potestad", explicó. A partir de ahí, "se trabaja por la reintegración familiar". Su trabajo no es agradable: "Ver a un bebé pegando saltos en una cuna porque necesita la droga que ha estado tomando su madre durante la gestación es algo muy duro". Fuentes resaltó que todos estos procesos se revisan cada tres o seis meses, y que los menores pueden oponerse a las resoluciones, circunstancia en la que se le asigna un letrado. Y trajo a colación los casos de padres que, tras la pandemia, por miedo, se negaron a escolarizar a sus hijos.

Salas Gessell

En la inauguración del Congreso, la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, indicó que "el derecho del menor a ser escuchado es una de las preocupaciones del Principado". Prueba de ello es la apertura de una sala Gessell en Gijón, "un espacio amable para que los menores declaren en la intimidad". Vicente dijo que "no será la última, ya que la sede judicial de Langreo, en construcción, y la de Cangas de Narcea, en reforma, contarán con una, aunque nuestra intención es que haya una en cada partido judicial". Y también indicó que están preocupados por la calidad de los servicios psicosociales, que han pasado de tres a seis: "Hemos pedido la colaboración de Psicólogos y Graduados Sociales para reducir los retrasos de los informes".