DIRECTO Sigue la información de última hora del incendio forestal en el Alto Mijares

El alcalde de Arañuel: “Hay vecinos desesperados porque no pueden dar de comer a sus animales” Justo Palomares, primer edil de una de las seis poblaciones evacuadas, confía en que “esta tragedia sirva para que haya un interés verdadero por el monte y que por no dejar talar un pino seco después no se quemen mil que estaban bien”