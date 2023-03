Tres acusados por maniatar y amordazar a una mujer en Orpesa para robar

La Audiencia Provincial de Castellón tuvo que suspender este martes, en el último momento, un juicio en que se sentaron en el banquillo de los acusados tres hombres por el asalto violento a una vivienda de Orpesa, donde ataron y amenazaron a una mujer. Al inicio de la vista, todas las partes pidieron la cancelación de la misma al tribunal, que acordó proseguir, aunque, finalmente, antes de las conclusiones finales, tuvo que volver a señalar el juicio para el próximo 4 de abril. Una sesión en la que tendrá que declarar el testigo que no acudió alegando problemas de salud. Y es que su testimonio resulta clave en la causa.

Se trata de la que era la pareja sentimental de la víctima cuando sucedieron los hechos y propietario de la vivienda en la que tuvo lugar la retención ilegal y robo con violencia. Además, se cree que pudiera ser el vínculo de unión con los tres presuntos autores, ya que la víctima declaró ayer que considera que todo se debió a un ajuste de cuentas.

Los primeros en tomar la palabra fueron los tres acusados que negaron cualquier tipo de implicación, así como aseguraron no conocerse entre ellos. La responsabilidad penal respecto de un cuarto implicado quedó extinguida al fallecer este en el 2021.

Identificación de los presuntos autores

La denunciante identificó en la sala a los tres acusados como los autores de los hechos juzgados y aseguró que solo llevaba cuatro días en esa casa, en abril del 2021, cuando tres personas acudieron en busca del que era su pareja, que es el testigo que no acudió ayer. «Me taparon la boca con cinta americana, me colocaron unas bridas en las manos, me insultaron y empezaron a registrar toda la casa para ver si estaba él. Me dijeron que si denunciaba iban a venir a por mí», apuntó la mujer, al tiempo que remarcó que también le robaron el móvil y dinero que llevaba en metálico. Tras marcharse los autores, ella aprovechó para quitarse las bridas con una tijera y escapar.

Para ello, pidió ayuda a agentes de la Guardia Civil que, en esos momentos, se encontraban patrullando el complejo vacacional donde estaba la residencia en cuestión.

Delitos

La Fiscalía solicita para los procesados, dos de los cuales se encuentra en prisión, una pena de 10 años y medio de cárcel por los delitos de detención ilegal, robo con violencia intimidación, amenazas y un delito leve de lesiones.

De estos hechos responden los acusados como coautores y, además de pena de prisión mencionada, se enfrentan a una multa de 1.116 euros cada uno, así como al pago de 700 euros para la víctima del asalto en concepto de indemnización por las lesiones y los efectos no recuperados. «Desde entonces sufro un trastorno y me sigo medicando», afirmó la mujer.