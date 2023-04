El incendio que calcina un pozo de riego en la Vall fue provocado

El incendio que destrozó las instalaciones de un antiguo pozo de riego que la Comunidad de Regantes la Rambleta de la Vall d’Uixó utilizaba de almacén fue provocado. Así lo aseguró ayer el presidente de la entidad, Vicente Forner, que asistió con impotencia, en nombre de los socios, a los importantes daños materiales provocados por un suceso que, supuestamente, tuvo su origen en un robo.

El aviso del incendio activado por Emergencias llegó pasada la medianoche. Tras un primer balance realizado por los bomberos sobre el terreno, se sabe que el fuego afectó a diversos materiales y utensilios dedicados al riego, sobre todo los de composición plástica, que ardieron con rapidez. El edificio quedó seriamente afectado, ya que parte del techo colapsó.

Forner, que confirmó que el incidente ha sido consecuencia de un asalto a la fuerza, mostró ayer la consternación e impotencia no solo de los agricultores que forman parte de esta cooperativa de riegos, sino de la gente del campo en general. «Estamos en una indefensión total», manifestó

Vicente Forner explicó que no saben todavía si se llevaron algo o no, pero incidió en el hecho de que «la mayoría de las veces, lo que sacan por lo que se llevan es mínimo pero los daños que ocasionan son grandes» lo que esquilma unas ya de por sí deterioradas cuentas para el trabajo agrícola. «Hacen mal por hacer mal», lamentó al avanzar que la reparación de los desperfectos ocasionados costará miles de euros «a gente que solo hace que trabajar para ganarse la vida sin ningún tipo de protección, buena gente que no merece esto».

Cuantificar los daños

A parte del edificio, han perdido todo lo que almacenaban para el mantenimiento de las fincas. Forner aseguró que el pozo no funcionaba porque el acuífero del que bebía «está salinizado» y el agua no tiene calidad suficiente, pero seguían utilizando las instalaciones para guardar herramientas. Ahora tendrán que «sellar el pozo otra vez, para que no caiga nadie dentro y no haya ningún accidente» y reparar todos los desperfectos, que son numerosos, aunque hasta el marte no podrán cuantificarlos con exactitud.