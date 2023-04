Un anciano de Vinaròs acusado de apuñalar a su mujer: «No recuerdo nada. La quiero mucho»

Un hombre de 84 años y vecino de Vinaròs se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Castellón para enfrentarse a una pena de 14 años de prisión por el intento de asesinato a su mujer la víspera de Nochevieja del año 2019 en Vinaròs. El anciano, Carlos M., se presentó ante el tribunal como una persona sin memoria y compareció ayudado por un andador. «Hace mucho tiempo de esto y yo no estoy bien. No recuerdo nada», repitió una y otra vez a preguntas del fiscal durante el juicio.

En referencia a la víctima dijo: «Es una mujer a la que quiero mucho y teníamos una relación fantástica. Nunca la mataría; me mataría yo 40 veces antes que hacerle daño». El presidente del tribunal, sorprendido por la falta de memoria del acusado, le preguntó si tenía alguna enfermedad neurológica diagnosticada, sin poder contestar afirmativamente Carlos M..

La víctima, advertida de que mentir es delito

La víctima del intento de asesinato declaró por videoconferencia y tuvo que ser apercibida en varias ocasiones por los magistrados y el fiscal al ofrecer una versión contradictoria a la dada en instrucción. «Recuerde que usted es testigo y tiene obligación de decir la verdad. Si no lo hiciera, podría incurrir en un delito de falso testimonio», repitió varias veces el presidente al intentar proteger la anciana a su marido en su declaración. «Me atacó, me pegó con las manos, pero no con un cuchillo. No me acuerdo de nada. No sé si lo hizo él o si lo hicimos los dos. Me refugié en una habitación porque venía detrás de mí, pero no con un cuchillo», declaró de forma confusa la mujer, quien quiso insistir en que «en 60 años de matrimonio no hemos tenido ni una pelea».

Las dos personas que llegaron al domicilio en primer lugar tras el apuñalamiento declararon ayer como testigos. Una recordó que la víctima la llamó y le pidió auxilio, diciéndole que su marido la quería matar. «Toda la casa estaba llena de sangre y a ella le salía un chorro del estómago. Él estaba sentado y me dijo que quería matar a su mujer y luego suicidarse él», recordó una de las testigos. La otra dijo que el hombre tenía «mucha sangre fría» y que no sufría problemas para caminar: «yo le ofrecí un andador y lo rechazó».

También declararon varios guardias civiles, quienes recuperaron el cuchillo de debajo de la cama. «La mujer tenía el rostro totalmente desfigurado», incidió uno de los agentes, mientras otro recordó que el anciano había manifestado que «tenían una vida muy triste y que, para vivir así, era mejor morirse».