Ataque en Segorbe: «Me giré y estaba mi suegro con el cuchillo dirigido al cuello»

Un largo y tenso conflicto familiar con un largo historial de denuncias estuvo a punto de acabar en tragedia en la Navidad del 2021, como se puso de manifiesto en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Castellón contra un hombre de 81 años, que intentó presuntamente matar a su yerno en la terraza de un conocido bar de Segorbe. La Fiscalía y la acusación particular piden para el procesado, que se encuentra en prisión provisional por estos hechos, nueve años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa, mientras que la defensa solicita la libre absolución del mismo y que se tenga en cuenta la eximente completa o parcial por un trastorno mental transitorio.

De igual modo, considera que imponer la condena solicitada supondría una «pena perpetua» teniendo en cuenta la edad del acusado.

En su turno de palabra, el procesado, carnicero de profesión ya jubilado, negó los hechos que se le imputan. «Yo no lo agredí y sino que me caiga aquí muerto», aseguró en varias ocasiones.

Testimonio de la víctima

Por su parte, la víctima relató la agresión ocurrida aquel 26 de diciembre cuando el acusado pasó junto a la terraza de un bar en la que estaba sentado junto a su mujer, hija del procesado, y unos amigos. «Apareció mi suegro y empezó a llamarme hijo de puta y a decirme que me iba a matar y nosotros ni lo miramos, no dijimos nada y se marchó, pero a los cinco minutos me dicen que viene otra vez, me giré y estaba él con el cuchillo que llevaba, intenté cogerlo, hubo un forcejeó y entre varias personas me ayudaron a quitárselo», señaló antes de que en la sala se exhibiera el cuchillo de cocina de grandes dimensiones que los agentes intervinieron en el lugar del suceso. «Iba dirigido al cuello», remarcó el hombre.

Testigos y forenses

Los testigos que presenciaron el ataque corroboraron la versión de la víctima en sus declaraciones en la sala, incluso uno de los policías que lo detuvo declaró que, tras el arresto, el procesado aseguró de manera amenazante que la próxima vez «no tendría tanta suerte y que lo conseguiría».

Los forenses aseguraron que el Parkinson que padece «no le afecta a su capacidad cognitiva», es decir, no se observa ninguna alteración psicológica. Una tesis que el forense de la defensa intentó poner en duda para intentar demostrar la enajenación temporal.