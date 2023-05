La Audiencia Provincial de Castellón ha dado inicio este lunes al juicio con jurado popular por el homicidio de un hombre de 67 años durante las fiestas de la Magdalena del 2022 en un edificio okupa de la calle Marqués de Salamanca.

El procesado, que se enfrenta a una pena de 15 años de prisión, ha negado haber acabado con la vida de la víctima. Ha destacado que el fallecido bebía mucho y que esa noche llegó ebrió a la finca. «Yo lo encontré borracho, como siempre porque tomaba muchos sol y sombra. Estaba desnudo y cayó por las escaleras. Lo quise ayudar, pero dijo que lo dejara en Paz y que no llamara a la ambulancia», ha empezado diciendo el acusado, quien más tarde ofreció una declaración confusa. Aunque inicialmente ha apuntado que la víctima no tenía sangre, después ha admitido haber limpiado la sangre con una fregona y apuntó, además, que la víctima le había ayudado a limpiar. Por su parte, la fiscal se ha extrañado de que en un edificio okupa --con las zonas comunes bastante sucias-- se pusieran a limpiar en mitad de la noche.

La defensa, que pide la libre absolución del procesado, ha puesto el acento en la «buena relación» existente entre acusado y víctima y ha incidido en que la escena del crimen es una finca con «mucho trasiego de personas».

Contradicciones entre los testigos

La declaración de varios okupas del mismo bloque no ha sido este lunes tan consistente como lo había sido en fase de instrucción, por lo que la fiscal ha señalado las «contradicciones» existentes. Varios de los vecinos del edificio escucharon «ruidos» aquella noche, pero no han ratificado haber escuchado gritos, como sí dijeron al juez instructor. Tampoco han confirmado haber visto la sangre que antes sí recordaban. «Si hubiera tenido sangre, lo habría ayudado. Pensé que estaba borracho y le dije al acusado que llamara a una ambulancia. Él me dijo que así lo haría y yo me fui a mi casa», ha explicado este vecino.

Otra joven que vivía en la finca, que estaba enferma de covid y no vio nada directamente, ha recordado que su pareja había bajado a auxiliar a la víctima tras oír «chillidos». «Mi exnovio me contó que había visto al procesado con un cuchillo en la mano», ha declarado ante los magistrados para sorpresa de la fiscal, que apuntó que esa información no se había proporcionado nunca antes.

También ha declarado este lunes una testigo --la única no residente en el bloque okupa-- que se marchaba a trabajar la mañana en que apareció el cuerpo y, al tirar marcha atrás, pasó por encima de los pies del cadáver. «Pensé que era un bordillo y miré por el retrovisor. Entonces vi que había un cuerpo y llamé al 091. Ellos dijeron que se ocupaban de todo», ha mantenido.

El juicio sigue este martes.