🗒️ Resum d'incendis forestals el 07/05/23:



✅Castelló:

➡️el de Villahermosa del Rio ha cremat 0.0004 hes. Està extingit

➡️el de Jèrica està controlat i encara no hi ha dades de terreny afectat.

Els dos han estat causats per la caiguda de llamps.



✅València:

➡️ el de Chera ha…