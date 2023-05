Intento de asesinato en Almassora: «Me dio varias puñaladas sin motivo; es un loco y un asesino»

Fuertes medidas de seguridad las que ayer se solicitaron en la Sección Primera de la Audiencia Provincial para celebrar un juicio por una tentativa de asesinato. Media docena de efectivos de la USECIC de la Guardia Civil, fuertemente armados, además de otros efectivos de Policía Judicial, custodiaron la sala donde se celebró el juicio contra un vecino de Almassora por un apuñalamiento en julio del 2017, hace casi seis años.

El acusado se sentó en el banquillo, tras ser trasladado desde prisión provisional. Reconoció ser el autor del acuchillamiento en plena calle y dijo estar «muy arrepentido». A preguntas de la fiscal, admitió que tras el apuñalamiento cogió su coche y huyó a Tarragona y afirmó que, tras este suceso, terceras personas quemaron la casa de su hermano a modo de represalia. El procesado consignó 46.000 euros antes del inicio de la celebración del juicio oral.

El testimonio de la víctima

La víctima de las cuchilladas fue el primer testigo de la lista. Recordó que el día de los hechos, por la mañana, iba conduciendo su coche cuando se encontró con el acusado, que también iba al volante de otro turismo. «Previamente, personas de su familia me habían pegado una paliza en un bar. Ese día nos cruzamos con el coche y me dijo que me iba a matar. Yo me bajé del coche para preguntarle por qué me amenazaba y en ese momento me dio varias puñaladas», recordó el herido.

«Recuerdo que caí al suelo y que le pedía que no me matara. Es un asesino y un loco. Salió corriendo después de apuñalarme», dijo el afectado, quien aseguró no haber tenido ningún problema directo con su agresor antes.

La víctima recordó que un joven rumano le auxilió y le dio una camiseta para que se taponara las heridas por arma blanca.

También depuso en el juicio un policía local de Almassora, quien incidió en que la víctima estaba en «shock» por las heridas. «Le hicimos curas y presión en la zona del riñón hasta que llegó la ambulancia. La hemorragia era grave», recordó el agente.

La fiscal, que inicialmente pedía 13 años, rebajó la pena 12 por la atenuante reparación del daño. La acusación particular, por su parte, solicitó ocho años y seis meses de cárcel por tentativa de asesinato y hurto, ya que el acusado se llevó el móvil, 300 euros y las llaves del coche antes de huir.

Tensión y gritos de los familiares

El magistrado presidente tuvo que llamar ayer la atención a una hermana de la víctima, que declaró como testigo en el juicio, y llamó «asesino» en varias ocasiones al acusado. «No puedo estar en la misma sala que esta persona», repetía la mujer, mientras el juez le pedía que guardara silencio. «Le quitó las llaves del coche a mi hermano después de apuñalarlo para que se muriera en el suelo», dijo la testigo, muy alterada. Finalmente, fue acompañada a la salida por miembros de la Guardia Civil tras su declaración en sala.